«Зенит» разгромил «Акрон» и вышел в плей-офф «Пути РПЛ» Кубка России
Футбольный клуб «Зенит» в среду, 2 октября, разгромил тольяттинский «Акрон» в матче группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ) Кубка России по футболу и вышел в плей-офф. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:1.
Единственный гол «Акрона» забил Владимир Москвичев. У петербургской команды забитыми мячами отметились Александр Ерохин, Артур, на счету которого дубль, Александр Соболев (для него это первый гол после перехода из «Спартака»), а также Андрей Мостовой. Последний в концовке матча реализовал пенальти, сообщает «Спорт-Экспресс».
На 71-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил травму и ушел в раздевалку. Через несколько минут защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин получил красную карточку. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве.
В турнирной таблице группы D «Зенит» лидирует с 13 очками. «Акрон» идет вторым, на его счету восемь баллов.
Ранее, 17 сентября, «Зенит» обыграл «Рубин» в матче Кубка России по футболу. Встреча между командами прошла в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Густаво Мантуан (27-я минута) и Дмитрий Соболев (58-я).