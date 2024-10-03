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«ЦСКА будет бороться за первое место»

Футболист армейцев Игорь Дивеев — о результатах команды в сезоне, приходе Пьянича и отмене матча сборной России против Таиланда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ЦСКА будет бороться за первое место, и в этом поможет дебютировавший накануне за команду звездный боснийский футболист Миралем Пьянич, уверен Игорь Дивеев. В интервью «Известиям» защитник армейцев оценил результаты красно-синих, поведал, как в клубе встретили экс-игрока «Ювентуса», «Барселоны» и «Ромы», а также высказался об отмене матча сборной России против Таиланда и своей результативности в начале сезона.

— Как в ЦСКА приняли Пьянича?

— Как только он приехал в команду, мы сразу его поддержали и помогли ему освоиться. Понятно, что это футболист с большим именем. Мы даже видели, когда он выходил и играл за «Ювентус» и другие европейские клубы. И какие делал передачи, какое показывал движение на поле. Наверное, любому со стороны видно, что это за игрок, что это футболист из Лиги чемпионов.

— Как он себя ведет в команде? Данил Круговой рассказал, что это первый футболист, который сразу же написал в командный чат.

— Да, я видел, что Круговой сказал. Пьянич действительно сразу же по приезде к нам написал в командный чат, пожелал нам удачи в игре против «Ахмата» (3:0), в которой сам еще не был в заявке. И он быстро нашел общий язык со всеми ребятами.

— По тренировкам какое сложилось впечатление: Пьянич уже полностью готов или сказывается отсутствие игровой практики в несколько месяцев?

— Об этом лучше спросить у тренеров. У меня с ним была пока только одна тренировка — предыгровая перед кубковым матчем с «Пари НН». В любом случае это футболист очень высокого уровня, с опытом игры в Лиге чемпионов и топовых европейских чемпионатах. Поэтому не сомневаюсь, что он нам поможет и усилит ЦСКА.

— Как оцените результаты ЦСКА по итогам 10 туров чемпионата России?

— Ну по чемпионату скажу, что мы, наверное, где-то потеряли очки свои — с тем же «Краснодаром»(1:2) и тем же «Локомотивом» (0:1). И даже можно сказать, что и с «Зенитом» (0:1), потому что игра была интересная — мы могли спокойно выигрывать, но не получилось.

— Круговой говорит, что вы догоните «Зенит», хоть и отстаете от него уже на шесть очков.

— Конечно. Мы будем стараться.

— А «Краснодар» с «Локомотивом»?

— Мы будем бороться за первое место.

— Почему перестали забивать голы после такого результативного лета?

— Ну, наверное, у меня все-таки позиция защитника (улыбается). Понятно, я стараюсь забить. Но главное для защитника — это чтобы команда сыграла на ноль. Поэтому всё происходит так, как происходит.

— Ну защитник Фернандо Йерро вообще забил больше 100 голов в чемпионате Испании за мадридский «Реал». Не хотите повторить?

— Будем стараться, пытаться. Посмотрим, что будет (улыбается).

— За счет чего получилось забить пять голов в первых пяти матчах чемпионата и Кубка России этого сезона?

— Просто в нужном месте был. Поэтому получалось забивать.

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— Вы пропустили из-за травмы сентябрьский матч сборной России против Вьетнама (4:0). Когда вторая встреча в этом выезде против Таиланда была отменена из-за тайфуна, не было мысли «вот же пронесло от такой поездки»?

— Конечно, я расстроился из-за этого. Потому что для игроков и тренерского штаба сыграть матч с командой, которая была запланирована, — это удовольствие. Плюс те футболисты, которые летели по 20 часов, но не вышли на поле против Вьетнама, конечно, хотели сыграть во второй встрече. А получилось, что они просто прилетели, потренировались и улетели назад.

— В связи с этим пошли дискуссии, стоило ли вообще лететь во Вьетнам, зная, что у них бывают такие тайфуны. На ваш взгляд, нужно ли РФС цепляться за любую игру с соперниками подобного уровня?

— Какую игру нам поставили, мы туда и летим. И там играем.

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