Маркетплейсы рассказали о росте спроса на цветы перед Днем учителя
Средний чек на букет ко Дню учителя составил около 3 тыс. рублей, при этом спрос перед праздником вырос на 30%, выяснили «Известия». На маркетплейсе Wildberries продажи цветов в преддверии Дня учителя выросли на 30%, если сравнивать предпоследнюю и последнюю недели сентября. На «Авито Услугах» к празднику педагогов спрос на индивидуальный заказ букетов увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.
Средний чек на букет цветов в конце сентября составил 2,7 тыс. рублей, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Для учителей всё чаще выбирают более дорогие и сложные композиции, включая авторские букеты и монобукеты, добавил руководитель команды сопровождения селлеров маркетплейса Flowwow Алексей Белкин.
«Ко Дню учителя традиционно популярны розы, особенно кустовые и пионовидные, а также хризантемы и лилии. В сентябре мы наблюдаем рост интереса к лаванде, которая привлекает своей универсальностью и долговечностью в букетах», — сообщил он.
Также, по его словам, востребованы сложные композиции, включающие гортензии, эустомы и альстромерии.
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