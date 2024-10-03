Дарят в школе: продажи букетов перед Днем учителя выросли на треть

Цветы и сладости остаются самыми востребованными подарками ко Дню учителя, выяснили «Известия». Продажи букетов перед праздником выросли на 30–40%, а средний чек составил около 3 тыс. рублей. За год цветочный подарок подорожал примерно на 15%. В числе популярных презентов оказались также сладости, наборы канцтоваров, чая и кофе. Среди самых необычных подарков педагогам — подписки на онлайн-сервисы, полеты на воздушном шаре и даже самостоятельно пойманная учениками рыба.

Сколько стоит букет для учителя

Россияне в этом году на День учителя подарят в первую очередь цветы и сладости, сообщили «Известиям» маркетплейсы и онлайн-сервисы.

Спрос на доставку подарков для педагогов вырос в этом году на 40%, подсчитали аналитики «Авито Услуг». Наиболее популярным подарком оказался, по их данным, букет цветов. С сентября прошлого года спрос на индивидуальный заказ букетов увеличился на 13%. Активизировались и флористы — число предложений выросло на 12% за тот же период.

На Wildberries продажи цветов в преддверии Дня учителя выросли на 30%, если сравнивать предпоследнюю и последнюю недели сентября, рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

Букет цветов ко Дню учителя в этом году обходится россиянам в среднем в 2,7 тыс. рублей, что на 15% выше, чем годом ранее, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

— Покупка подарков и цветов ко Дню учителя в основном происходит заранее и централизованно, по договоренностям родительских инициативных групп, — отметили аналитики. — Несмотря на ценовые изменения, школьники и их родители в этом году не скупятся на подарки и букеты учителям.

В онлайне средний чек на подарки и цветы выше, чем в офлайне, на 10–15%, добавили в «Чек Индексе».

На маркетплейсе цветов и подарков Flowwow отметили рост среднего чека на букеты для учителей на 18% за год. В конце сентября — начале октября он составил 3,5 тыс. рублей, рассказал «Известиям» руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин.

— Если сравнивать с 1 сентября, когда средний чек превышал 3,5 тыс. рублей, наблюдается небольшое снижение, что связано с изменением сезонных предпочтений, — пояснил он.

Рост среднего чека он связал с тем, что покупатели всё чаще выбирают более дорогие и сложные композиции, включая авторские букеты и монобукеты, которые остаются лидерами по популярности.

— Ко Дню учителя традиционно популярны розы, особенно кустовые и пионовидные, а также хризантемы и лилии. В сентябре мы наблюдаем рост интереса к лаванде, которая привлекает своей универсальностью и долговечностью в букетах, — сообщил Алексей Белкин. — Особенно востребованы сложные композиции, включающие гортензии, эустомы и альстромерии, их часто выбирают в качестве подарков для учителей.

Благодаря теплой осени в средней полосе России в этом году ко Дню учителя продолжаются поставки фермерских цветов, рассказала «Известиям» основатель проекта Enso Flowers Анастасия Новоженина.

— Например, в прошлом году в этот период не было такого обильного ассортимента фермерских цветов. Они очень хорошего качества, их не надо везти из-за границы, что позволяет сохранять цены на доступном уровне, — подчеркнула Новоженина.

В осенних букетах в этом году, по ее словам, активно используют декоративные тыквы, декоративную кукурузу, ягоды шиповника, другие плоды и ягоды.

— Стараемся придерживаться в композициях ко Дню учителя осенней гаммы: это цвета охры, желтые, солнечные оттенки, тепло-зеленые, а также фиолетовые и багровые, — добавила она.

Что еще подарят учителям

Помимо цветов педагоги на свой профессиональный праздник получат бенто-торты — спрос на них вырос на 38% за год, подчеркнули в «Авито Услугах».

— Бенто-торт — это оригинальный подарок, к тому же его можно креативно украсить, чтобы сделать запоминающимся и персонализированным. Предложение от кондитеров увеличилось на 28%, — отметили аналитики.

Еще одним популярным подарком учителю стало украшение класса воздушными шарами. По сравнению с прошлым годом спрос на эту услугу вырос на 4%.

— Воздушные шары создают яркую и праздничную атмосферу, которая поднимает настроение как учителю, так и ученикам. Предложение от мастеров по украшению увеличилось на 27% по сравнению с прошлым сентябрем, — отметили аналитики.

Учителям часто дарят и сладкие подарки, такие как клубника в шоколаде, чай и кофе, добавил Алексей Белкин.

Спрос на подарочные наборы для учителей, состоящие из чая, меда, приправ или других съедобных товаров, увеличился на Wildberries на 116%.

— Судя по объемам продаж, часто в качестве презентов педагогам выбирают косметические наборы, ежедневники, шоколад и пряники со словами поздравлений на глазури. Спрос на такие товары вырос в среднем на 60% по сравнению с прошлым годом, — рассказали в пресс-службе.

Средний чек на коробку шоколадных конфет составляет 512 рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году, подсчитали в «Чек Индексе». Подарочные сертификаты в среднем обходятся в 2,1 тыс. рублей. Это на 8% выше, чем в прошлом году

Самые необычные подарки учителям

Подарки на День учителя получают не только школьные педагоги, но и репетиторы по предметам. Большинству из них ученики дарят кондитерские изделия и цветы, следует из данных сервиса поиска специалистов «Профи» и маркетплейса Flowwow.

Реже репетиторы получают от учеников самодельные подарки, подарочные карты или сертификаты. Кроме того, им дарят книги, канцтовары, сувениры, косметику и парфюмерию. Некоторым ученики писали к празднику стихи, а также презентовали подписку на онлайн-сервисы.

Среди необычных подарков оказались также домашняя колбаса, черепаха, сплав по горной реке, хамон, собранный и высушенный учеником Иван-чай, поздравление в местной газете, меч, исполнение песни на корейском языке, полет на воздушном шаре. Репетитор из Дагестана получил от ученика рыбку, которую ребенок поймал сам. Репетитору из Санкт-Петербурга ученики подарили полет на дельтаплане, а педагогу из Забайкальского края — торт в виде сборника для подготовке к ЕГЭ.

Креативно подходить к выбору подарков родителей вынуждает желание угодить педагогу и удивить его.

— У нашей классной руководительницы аллергия на цветы. Поэтому мы каждый год придумываем ей какой-то необычный букет: из фруктов, клубники, конфет, — рассказала председатель родительского комитета одной из подмосковных школ Татьяна.

В качестве основного подарка, по ее словам, как правило, выбирают также сертификаты магазинов или маркетплейсов.

Сами ученики тоже заблаговременно готовят поздравление классному руководителю или любимому учителю, рассказала руководитель родкома школы на севере Москвы.

— Дети от души, от себя придумывают подарки, это может быть что-то необычное, а могут быть цветы и конфеты, — сказала Елена.

Кроме того, ученики записывают и видеооткрытки, хотя, отмечают родители, этот формат чаще всего используется на день рождения учителя.