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Маск назвал хорошей идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя

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Фото: REUTERS/SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI
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Американский предприниматель Илон Маск 2 октября положительно оценил идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя.

Миллиардер прокомментировал пост Орбана в сети X (бывш. Twitter), в котором тот предложил отправлять нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, если Евросоюз не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС.

«Хорошая идея», — написал Маск.

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В этот день Орбан пригрозил Брюсселю перевезти всех мигрантов на главную площадь города. По его словам, если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать Венгрию за защиту границ ЕС, они смогут получить желаемое.

В июне суд ЕС в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу в €200 млн и ежедневным выплатам из-за отказа выполнять решения, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Будапешт заявил, что не поддастся финансовому шантажу Евросоюза и не изменит миграционной политики.

На фоне этих разногласий власти Венгрии также пригрозили взыскать с Еврокомиссии в судебном порядке €2 млрд расходов на охрану границ. В свою очередь, в ЕК объявили 18 сентября о планах вычесть сумму невыплаченного штрафа из предназначенных стране средств.

25 сентября в защиту государства высказался экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. На своем YouTube-канале он заявил, что действия ЕС являются наказанием за попытки Будапешта защитить Европу. Он отметил, что в сфере миграции Венгрия делает то, на что неспособны чиновники в Вене, Брюсселе и Берлине.

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