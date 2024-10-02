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Орбан пригрозил Брюсселю перевезти всех мигрантов на главную площадь города

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Фото: TASS/AP
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Венгрия готова отправлять мигрантов на главную площадь бельгийской столицы при непрекращающемся давлении на Будапешт со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 2 октября, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать нас за защиту границ ЕС, они смогут получить желаемое. Мы перевезем нелегальных мигрантов, которые стучатся в двери Венгрии, на главную площадь Брюсселя», — написал политик на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

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В июне суд ЕС в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу в €200 млн и ежедневным выплатам из-за отказа выполнять решения, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Будапешт заявил, что не поддастся финансовому шантажу Евросоюза и не изменит миграционной политики.

На фоне этих разногласий власти Венгрии также пригрозили взыскать с Еврокомиссии в судебном порядке €2 млрд расходов на охрану границ. В свою очередь, в ЕК объявили 18 сентября о планах вычесть сумму невыплаченного штрафа из предназначенных стране средств.

25 сентября в защиту государства высказался экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. На своем YouTube-канале он заявил, что действия ЕС являются наказанием за попытки Будапешта защитить Европу. Он отметил, что в сфере миграции Венгрия делает то, на что неспособны чиновники в Вене, Брюсселе и Берлине.

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