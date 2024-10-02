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Сомнолог рассказал о влиянии смены времени года на качество сна

Сомнолог Бузунов: сон может ухудшаться из-за нарушения циркадных ритмов
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Фото: Global Look Press/Jan Haas
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Люди нередко начинают испытывать проблемы со сном в период смены времен года и температурных изменений. Нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией, сообщил в среду, 2 октября, врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«О ночном сне нужно подумать еще с утра. <...> Основа всего — здоровый образ жизни, куда входит обычно и питание. Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу, чтобы не переедать. Процесс переваривания пищи активен, он требует затраты энергии, а это, в свою очередь, ухудшает качество сна. Нужно ужинать за три часа до сна», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам сомнолога, на качества сна также влияют солнечный свет и циркадные ритмы.

«У нас 50% людей живут с дефицитом витамина D, а это может ухудшать настроение, а сам по себе недостаток солнечного света вызывает сезонную депрессию. Циркадные ритмы начинают нарушаться, потому что у нас исчезает «времязадаватель» в виде яркого солнечного света. То есть мозг начинает не понимать, где день, а где ночь», — рассказал Бузунов.

Специалист добавил, что можно применять светотерапию — есть специальные светобоксы и светоочки.

Кроме того, сомнолог отметил, что очень важна гигиена сна: в спальне должно быть прохладно и темно, влажность воздуха должна составлять 50–60%. Гигиена спальни также важна: удобные кровать, подушка, матрас.

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В свою очередь, кардиолог-сомнолог Алена Максимова рассказала, что перед сном мозг должен перейти к пассивному состоянию. Для этого необходимо своевременно завершать активную работу.

Врач посоветовала отказаться от просмотра телевизора и использования смартфона за час до сна. Также важно максимально ограничить поток информации, сообщает 360.ru.

1 октября врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков назвал наиболее частые причины возникновения бессонницы в пожилом возрасте.

По словам специалиста, расстройство сна может сопровождать ряд заболеваний, которые могут способствовать его появлению, среди них депрессия, тревожные расстройства, синдром беспокойных ног или апноэ, передает RT.

Ранее, в августе, травматолог-ортопед Николай Бацаленко перечислил «Известиям» плюсы и минусы сна на жестком матрасе. По его словам, спать на таких рекомендуется младенцам, детям и подросткам для правильного формирования позвоночника, людям с избыточным весом и такими заболеваниями.

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