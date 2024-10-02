Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил въезд в страну. Об этом 2 октября говорится в заявлении Каца.

«Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает права ступать на израильскую землю», — приводит слова министра издание Haaretz.

Кроме того, Кац назвал Гуттериша антиизраильским генеральным секретарем, который оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам, передает газета.

Такие действия главы МИД Израиля связаны с постом генсека ООН, опубликованным на его странице в X (бывш. Twitter), в котором он указал, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке.

«Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня», — заявил Гуттериш.

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.