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Боевые курсы: как проходят маневры трех флотов и Каспийской флотилии

Какие задачи будут отрабатывать силы ВМФ на стартовавших учениях
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Главная цель масштабных военно-морских учений, стартовавших во вторник, — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней. Маневры проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. К ним привлечены около 300 боевых единиц ВМФ и свыше 20 тыс. человек. В первый день задачи по предназначению выполняли тральщики, ракетные катера, противолодочные корабли, подводные лодки и другие силы. Это первые крупные учения после того, как флоты вернули в подчинение главному командованию ВМФ, отмечают эксперты.

Вышли в море

Масштабные учения ВМФ начались во вторник. Как сообщили в Минобороны, в течение нескольких дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В частности, будут проведены зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. А кроме того — боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.

«Главной целью при проведении учений является проверка действий органов военного управления Военно-морского флота всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению», — отметили в военном ведомстве.

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— Подняты значительные силы, вероятно, задействовано всё то, что может выйти в море и взлететь, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — В первую очередь, судя по всему, стоит задача отработки системы боевого управления: проверка, как работают органы связи, управления, как командование видит корабли. Это самое сложное и самое важное — чтобы были налажены линии взаимосвязи между всеми структурными подразделениями как вертикально, так и горизонтально, чтобы команды проходили за короткое время, правильно понимались и исполнялись. Вообще вывести в море такое количество сил очень непросто.

Это первые крупные учения, которые проводятся после переподчинения флотов главкомату ВМФ, которое состоялось в конце прошлого года, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

— В ходе маневров будет отрабатываться борьба с другими флотами, подводными лодками, нанесение ударов по береговым объектам, действия авиации, морских безэкипажных катеров, БПЛА и многое другое, — рассказал он «Известиям». — В них будет принимать участие авиация, ПВО флотов, система снабжения кораблей всем необходимым — от боеприпасов до питьевой воды. В ходе них корабли будут перебрасываться из одного порта в другой.

Эксперт отметил, что это комплексные учения, которые имеют достаточно важное стратегическое значение.

— Будет задействована стратегическая авиация, спутниковая группировка, — напомнил он.

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Виктор Литовкин заметил, что Черноморский флот не участвует в маневрах, так как задействован в боевых действиях в рамках СВО.

— Морская пехота, корабли, ПВО, авиация флота решают реальные боевые задачи, — отметил он. — Они охраняют Крымский мост, Севастополь, важные объекты. Проводят мероприятия по контролю акватории Черного моря и воздушного пространства над ним.

Руководит такими учениями Главный штаб ВМФ, который находится в Санкт-Петербурге, а также Минобороны РФ — они взаимодействуют между собой.

— Создана сетецентрическая система, когда Минобороны, Главный штаб ВМФ, силы флотов и Каспийской флотилии, а также спутниковая группировка взаимодействуют друг с другом, — отметил эксперт.

На Тихом океане

В пресс-службе Тихоокеанского флота уточнили, что накануне тактические группы кораблей вышли в море из пунктов базирования во Владивостоке вместе с боевыми кораблями и катерами пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«В ходе учения моряки-тихоокеанцы совместно с пограничниками выполнят комплекс учебно-боевых упражнений по обнаружению, идентификации и поражению целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты, в соответствии с планом межведомственного учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций», — сообщили в пресс-службе флота. От погрануправления ФСБ задействованы патрульный корабль «Командор», сторожевой корабль «Находка» и два сторожевых катера.

На Камчатке моряки отработают вопросы охраны, защиты и обороны пунктов базирования кораблей, судов, береговых объектов и баз, а также взаимодействия министерств и ведомств.

На Севере

На Северном флоте первыми в Баренцево море вышли базовые тральщики «Коломна» и «Соловецкий юнга». Их экипажи приступили к поиску мин, чтобы обеспечить безопасность выхода разнородных сил флота. За ними в Баренцево море из Кольского залива вышли малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», которые занялись поиском подводных лодок.

Развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер «Маршал Устинов». С выходом из Кольского залива его экипаж провел корабельное учение по противовоздушной обороне, а также по нанесению поражения корабельной группировке условного противника.

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Многоцелевые подводные лодки вышли с задачей скрытно развернуться в назначенных районах и противодействовать корабельным силам флота.

В пресс-службе СФ уточнили, что в ближайшее время к решению учебно-боевых задач в море к разнородным силам Северного флота присоединятся корабли и суда Арктической экспедиционной группировки.

В Балтийском море

На Балтике экипажи малого противолодочного корабля «Алексин» и ракетных катеров «Димитровград» и «Моршанск» выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения. Ракетные катера также отработали электронные ракетные пуски по морским целям.

— К учению в целях отработки межвидового взаимодействия также привлекались боевые корабли и катера Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Их экипажи во взаимодействии с развернутыми в море силами Балтийского флота отработали комплекс мероприятий по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота, — рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

29 июля в военном ведомстве сообщили, что корвет «Сообразительный» Балтийского флота и эсминец «Цзяоцзо» ВМС Китая провели совместные учения в акватории Финского залива. Оба корабля накануне принимали участие в главном военно-морском параде в Петербурге.

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В ведомстве отметили, что экипажи с помощью радиотехнического оборудования обнаружили установленные условным противником «минные заграждения» и уничтожили их огнем из артиллерийских установок, а также совместно отработали поисково-спасательные действия и помощь условному надводному кораблю, поврежденному в бою, и спасение личного состава на воде.

«В ходе тренировки военнослужащие двух стран выполнили задачи по подъему спасенных на борт кораблей с оказанием пострадавшим первой медицинской помощи», — рассказали в Минобороны.

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