Минный процесс: в Петербурге заложен новый тральщик «Виктор Корнер»

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» со временем заменят все тральщики советской постройки, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Во вторник в Петербурге был заложен 13-й представитель этой линейки. Он получит имя Героя Советского Союза Виктора Корнера и будет нести службу на Северном флоте. Как сообщил гендиректор производителя, со следующего года промышленность будет поставлять флоту по два таких корабля ежегодно.

Пойдет на север

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит», сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации. Это 13-й представитель линейки, который получит наименование «Виктор Корнер». В церемонии приняли участие представители главкомата ВМФ, Госдумы, администрации Петербурга, ОСК, разработчика и изготовителя.

Гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо отметил, что со следующего года предприятие будет передавать ВМФ по два тральщика ежегодно.

На сегодняшний день в строю находятся восемь кораблей противоминной обороны проекта 12700. Три из них служат на Тихом океане, три на Черном море и два на Балтике. На этапе строительства находятся четыре корабля.

Фото: Пресс-служба ОСК

Строительство первых двух представителей проекта — «Александра Обухова» и «Георгия Курбатова» — заняло по шесть лет. Однако в дальнейшем сроки создания тральщиков были существенно сокращены, и сейчас от закладки до передачи флоту проходит около трех лет. Завершение строительства «Виктора Корнера» запланировано на 2027 год.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны РФ, заложенный корабль предназначен для службы на Северном флоте.

— На Северном флоте как таковых современных тральщиков сейчас нет. Всё, что там есть, — древнее, советской постройки, — уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков. — «Виктор Корнер» будет обеспечивать вывод в море атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, и боевых кораблей. Эти тральщики служат на Камчатке, на Черном море, на Балтике. Пора бы уже и Северному флоту что-нибудь получить.

Эксперт отметил, что на противоминных кораблях проекта 12700 реализованы новые комплексы поиска мин, включая безэкипажный катер.

— Мины активно меняются, постоянно появляются новые виды. Надо этому что-то противопоставлять, — добавил Дмитрий Болтенков.

Корабль имеет большие возможности для обезвреживания мин и несет на борту беспилотники, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Он называется базовым тральщиком, но может выполнять задачи не только в ближней морской зоне, но и в дальней, — пояснил он. — Это было доказано еще до специальной военной операции, когда корабли такого типа несли службу в оперативном соединении на Средиземном море.

Фото: Пресс-служба ОСК

Таких кораблей требуется гораздо больше, добавил эксперт. По его словам, со временем они заменят все тральщики советской постройки.

— Многим советским тральщикам уже под полсотни лет. В безвременье, в 1990-е годы и даже в нулевые корабли этого класса не строились, — рассказал Василий Дандыкин. — А без них не обойтись, особенно там, где море нафаршировано минами. А производство различных мин постоянно совершенствуется, бороться с ними старым кораблям очень непросто. Усилия по строительству кораблей проекта 12700 будут наращиваться. Пока это основной тральщик из новых российских кораблей.

Предыдущий корабль серии «Семен Агафонов» был заложен в начале этого года. Тогдашний главком ВМФ адмирал Николай Евменов отмечал на церемонии, что эти тральщики — «труженики моря» и их всегда не хватает. По его словам, заказов на корабли проекта 12700 будет еще много, они нужны флоту.

25 декабря прошлого года флоту был передан восьмой построенный корабль «Лев Чернавин». Он встал в строй вместе с фрегатом «Адмирал Головко» и малым ракетным кораблем «Наро-Фоминск». В церемонии поднятия флагов принял участие президент Владимир Путин. Глава государства отметил тогда, что в соответствии с морской доктриной продолжается работа по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.

Носители роботов

Корабли проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз как в воде, так и в морском грунте. Их водоизмещение составляет около 890 т, длина — около 62 м, ширина — 10 м, скорость хода при полном водоизмещении около 16 узлов, экипаж — 44 человека.

Корпуса «Александритов» выполнены из монолитного стеклопластика, благодаря чему на них не реагируют магнитные взрыватели боеприпасов. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными.

Фото: Алексей Акентьев

Для поиска и уничтожения мин на борту установлена система «Диамант», в составе которой два легких катера со специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания минных заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины и они могут беспрепятственно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитометров.

Поиском глубоководных объектов должна заниматься интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В нее входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м. Его скорость составляет порядка 3–6 м/с. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

К обнаруженным объектам направляются подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит к минимуму риск для личного состава.

Фото: Алексей Акентьев

Виктор Корнер, в честь которого решили назвать 13-й тральщик проекта 12700, — советский контр-адмирал. В 1945 году в должности командира монитора «Сун Ятсен» он принял участие в войне с Японией. «Сун Ятсен» в авангарде дозорно-разведывательного отряда кораблей прошел с боями по реке Сунгари (северо-восточный Китай) свыше 2 тыс. км. В сентябре 1945-го Виктору Корнеру было присвоено звание Героя Советского Союза.