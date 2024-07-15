Океан возможностей: как пройдут российско-китайские морские маневры

Китай и Россия стали объективными партнерами в деле защиты своих интересов. Такое партнерство выражается во многих формах, и в частности в проведении совместных военно-морских учений и патрулирований. 15 июля начинается активная фаза маневров «Морское взаимодействие – 2024». Помимо того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходит совместное патрулирование кораблей двух стран. О том, как будут проходить международные учения, и о развитии военно-морского сотрудничества России и Китая — в материале «Известий».

Морские учения

Учения «Морское взаимодействие» — уже тринадцатые по счету. С российской стороны в них принимают участие корветы «Громкий» и «Резвый». Они прибыли в порт Чжаньцзян 12 июля. Этот порт — главная военно-морская база Южного флота ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В зону его ответственности входят Южно-Филиппинское море и Тонкинский залив. Всего ВМС Китая состоят из трех флотов: Северного, Восточного и Южного.

15 июля начинается активная фаза маневров. А пока в порту прошла церемония открытия учений. Моряки посетили корабли друг друга, не были забыты спортивные мероприятия и осмотр русскими моряками достопримечательностей Чжаньцзяня. Также прошла встреча руководителей маневров, совещание рабочих групп по эпизодам учения, розыгрыш практических действий на картах.

Прибытие кораблей ТОФ в китайский порт Чжаньцзян Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ходе активной фазы «Морского взаимодействия» экипажи российских и китайских кораблей совместно выполнят ряд задач. В частности, с привлечением морской авиации ВМС НОАК пройдет разведка и поиск кораблей и подводных лодок вероятного противника. После этого будут выполнены зенитные, ракетные и артиллерийские стрельбы по обнаруженным мишеням различных видов. Экипажи отработают учебно-боевые удары из реактивно-бомбометных установок по береговым мишеням, мероприятия по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей в море. Одним из элементов маневров станет отработка совместных поисковых действий по оказанию помощи терпящей бедствие аварийной подводной лодке со спасением моряков с воды.

От ВМС НОАК в учении задействованы один эсминец, два фрегата, подводная лодка, подразделение морской пехоты и морской авиации. Их действия поддерживают корабль комплексного снабжения, суда гидроакустической разведки, спасательные суда подводных лодок, а также океанский буксир. Активная морская фаза завершится 17 июля.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Этот союз не несет угрозы другим государствам никоим образом, а наоборот, символизирует поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявил командир отряда российских кораблей капитан 1 ранга Алексей Анциферов.

Министерство обороны КНР сообщило, что учения «направлены на укрепление возможностей и решимости двух сторон совместно противодействовать угрозам безопасности на море и сохранять глобальный и региональный мир, а также содействовать дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между КНР и РФ».

Справка «Известий» Первые российско-китайские маневры, носившие название «Морское взаимодействие», прошли в апреле 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао. ВМФ России тогда представляли ракетный крейсер «Варяг», большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и «Маршал Шапошников», а также три судна обеспечения. С китайской стороны в них принимали участие эсминцы «Харбин», «Фучжоу», «Тайчжоу», «Шэньян», четыре фрегата, две подлодки и судно обеспечения. В дальнейшем учения стали проводиться ежегодно. Причем не только в водах, омывающих восточные берега наших стран, но и в других регионах. На учениях «Морское взаимодействие – 2015» первая часть была проведена в Средиземном море с участием кораблей российского Черноморского флота. Вторая часть прошла в заливе Петра Великого. В 2016 году учения впервые были проведены в Южно-Китайском море. В 2017 году первая часть учений «Морское взаимодействие» прошла в Балтийском море, после чего корабли ВМС НОАК приняли участие в главном военно-морском параде в Кронштадте. Вторая часть учений прошла в Японском и Охотском морях.

Цель подобных маневров — находить общий язык при выполнении тех или иных действий, а также обмениваться опытом. Российский флот сейчас находится в авангарде в деле выработки методов борьбы с безэкипажными боевыми катерами, дронами и крылатыми ракетами стран НАТО. Это та техника, которая может быть использована против ВМС НОАК в гипотетическом конфликте за остров Тайвань или в столкновениях за спорные острова в Южно-Китайском море.

Морской патруль Тихого океана

Еще один способ взаимодействия между российскими и китайскими военно-морскими силами — совместное патрулирование. Основные его задачи — мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

4 июля 2024 года корвет «Совершенный» и танкер «Иркут» Тихоокеанского флота прибыли в точку встречи с отрядом боевых кораблей военно-морских сил НОАК в Корейском проливе в районе острова Чеджудо. В состав отряда кораблей ВМС НОАК входят эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».

Фото: commons.wikimedia.org/Alex omen

В ходе совместного морского патрулирования планируется провести совместные действия по противолодочной и противовоздушной обороне, поисково-спасательную операцию на море, отработать другие элементы боевой подготовки . 9 июля корабли уже провели тренировки по досмотру подозрительного судна в акватории Филиппинского моря. А 11 июля вертолеты морской авиации ТОФ и ВМС НОАК отработали организацию взаимных посадок на корабли друг друга.

Справка «Известий» Первое совместное патрулирование было проведено в октябре 2021 года в западной части Тихого океана. В нем приняли участие 10 кораблей и судов. Из них из состава ТОФ — корабль управления «Маршал Крылов», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий». Со стороны ВМС НОАК были задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения «Дунь Пин Ху». В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив. Суммарно отряд прошел свыше 1700 морских миль.

Маневры проводятся в определенном закрытом для посторонних районе океана. При этом производятся реальные ракетные и артиллерийские стрельбы. Патрулирование же проходит в виде похода группы кораблей по определенному маршруту.

Как развивается Тихоокеанский флот

За последние 10 лет надводные силы ТОФ увеличились почти в два раза. В 2014 году в его составе были один крейсер, четыре больших противолодочных корабля и один эсминец. В 2024 году ТОФ включает в себя крейсер, три БПК, фрегат и пять корветов, четыре из которых были построены в Комсомольске-на-Амуре. Это дало возможность проводить несколько походов надводных кораблей одновременно. Ранее же этот флот мог отправить в океан, по сути, только одну группу боевых кораблей.

Недавно ТОФ провел крупные учения — с 18 по 29 июня в водах Тихого океана, Охотского и Японского морей.

Военные учения ТОФ с 18 по 29 июня 2024 года Фото: РИА Новости/пресс-служба Тихоокеанского флота РФ

Маневры прошли в двустороннем формате: силы объединенного командования войск и сил на северо-востоке России против сил Приморской флотилии. Основными целями учений была отработка десантных и противодесантных операций на островах Курильской гряды.

В настоящее время гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» находятся в Средиземном море. Два корвета участвуют в учениях с Китаем, еще один в патрулировании с ними же.