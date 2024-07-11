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Двойной дозор: как проходят совместные маневры ВМФ РФ и КНР

Российские и китайские корабли патрулируют акватории и готовятся к совместным учениям
Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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В ходе совместных российско-китайских морских маневров интерес для китайских товарищей может представлять полученный российскими моряками боевой опыт. Особенно в части уничтожения безэкипажных катеров, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В ближайшее время корвет «Совершенный» проведет совместные с китайскими кораблями артиллерийские стрельбы, а корветы «Резкий» и «Громкий» примут участие в совместных с китайцами учениях.

Совместное патрулирование

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается серия маневров российских военных кораблей. Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота провел совместные тренировки с кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Филиппинском море. С китайской стороны в них приняли участие эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху». Экипажи кораблей провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря. В ходе эпизода военные моряки России и Китая отработали порядок совместных действий групп досмотра.

ВМФ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов

«Совершенный» 1 июля вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском патрулировании. Оно началось с южной части акватории Японского моря и далее пройдет в Филипинском, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, в ходе патрулирования российско-китайский отряд кораблей выполнит артиллерийские и зенитно-артиллерийские стрельбы.

В преддверии учений

Одновременно с патрулированием российско-китайского отряда кораблей пройдут совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2024». Для участия в них корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из Владивостока 8 июля.

В период с 12 по 15 июля российский отряд зайдет с визитом в китайский порт Чжаньцзян, где экипажи примут участие в церемонии открытия учения. Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдет в период с 15 по 17 июля.

Как сообщили в среду в пресс-службе ТОФ, корветы «Резкий» и «Громкий» в преддверии совместных учений провели противолодочные тренировки в Восточно-Китайском море. Корабли отработали поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника.

корвет «Громкий»

Огонь из 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АО-18 (АК-630) корвета «Громкий»

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«По легенде учения, согласно полученной корветами ТОФ разведывательной информации, в районе маршрута перехода действовала подводная лодка условного противника, осуществляющая слежение за деятельностью российских кораблей», — говорится в сообщении. Задачи по поиску субмарины выполнял вертолет Ка-27ПС. Экипажи обнаружили подлодку и спецсигналом попытались принудить ее к всплытию. После отказа расчеты корветов условно уничтожили подводный корабль.

— Когда-то мы участвовали в учениях НАТО See Breeze на Черном море, в Baltops на Балтике. Но после 2014 года всё это закрылось и дружественные визиты в этих регионах тоже прекратились, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Фактически Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня — основной, где российский ВМФ развивает международную активность. А любые совместные учения — это в первую очередь обмен опытом и узнавание чего-то нового.

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По словам эксперта, сегодня российский флот находится на передовых позициях по борьбе с безэкипажными катерами, активно внедряет новые технологии, и этот опыт может быть интересен китайским коллегам.

Китайцам может быть интересен опыт российских моряков по борьбе с морскими дронами, подтвердил «Известиям» военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. Кроме того, морская пехота и береговые части ТОФ воюют и тоже получают боевой опыт.

— В ходе совместных маневров может отрабатываться множество упражнений: и спасение терпящих бедствие, и отражение воздушных налетов, маневрирование, стрельбы, — рассказал Василий Дандыкин. — Такие совместные учения уже стали традицией. Участвующие с российской стороны корветы — самые новые у нас корабли. ВМС НОАК — дружественный флот, российские моряки смогут ознакомиться с устройством быта китайских моряков и другими аспектами. Они же друг друга навещают. По сравнению с тем, что было 20 лет назад, Китай стал более открытым в отношениях с нами в военной составляющей. Но в большей степени скорее китайским товарищам есть чему поучиться у российских моряков.

Вертолет ВМФ РФ  Ка-27

Вертолет ВМФ РФ Ка-27

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

28 июня корабли Тихоокеанского флота завершили двусторонние учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. Они происходили между Приморской флотилией ТОФ и Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке РФ (ОКВС).

В двустороннем учении было задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, подразделения морской пехоты, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», рассказали в пресс-службе флота.

Всего за время практических действий в море силы Тихоокеанского флота выполнили более 800 боевых упражнений, из которых порядка 650 были проведены с применением оружия.

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