Море забот: почему произошли кадровые перестановки в руководстве флота

Обеспечение безопасности Калининградской области и исключение провокаций с использованием воздушных и морских беспилотников станут одними из главных задач для нового командования Балтийского флота, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В понедельник главком ВМФ адмирал Александр Моисеев представил нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Сергея Липилина. По данным источников «Известий», кадровые перестановки в руководстве связаны с уходом в отставку начальника Главного штаба ВМФ адмирала Александра Носатова.

Почему произошли кадровые перестановки на флоте

В руководстве Военно-морского флота России произошли кадровые перестановки. Как сообщили в Минобороны России, в понедельник главком ВМФ адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего вице-адмирала Сергея Липилина, который ранее занимал должность начальника штаба БФ. Главком вручил ему штандарт командующего и напутствовал на успешное исполнение обязанностей в новой высокой должности. Церемония прошла в штабе Балтийского флота в городе Калининграде.

Бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв назначен замглавкома ВМФ, уточнили в военном ведомстве. По данным источников «Известий», знакомых с ситуацией, ранее занимавший эту должность адмирал Владимир Касатонов стал начальником Главного штаба ВМФ — первым заместителем главнокомандующего ВМФ вместо адмирала Александра Носатова, который отправлен в отставку.

Это не первые перемены в руководстве Военно-морского флота за последнее время. Адмирал Моисеев, ранее командовавший Северным флотом, был назначен главкомом 2 апреля. Освободившуюся должность командующего СФ занял Константин Кабанцов.

Вице-адмирал Сергей Липилин Фото: Пресс-служба Балтфлота

Вице-адмирал Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище, после чего был направлен служить на Камчатку. Занимал должности командира эсминцев «Безбоязненный» и «Быстрый» и крейсера «Варяг», начальника штаба дивизии.

С 2014 по 2018 год был командующим войсками и силами на Северо-Востоке страны. С 2018-го по 2021-й занимал должность замкомандующего Черноморским флотом. Затем начальник штаба — первый замкомандующего Балтийским флотом России.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, много лет знавший вице-адмирала Сергея Липилина, охарактеризовал его как исключительно порядочного, надежного и очень честного офицера.

— Это сильное назначение во всех отношениях, этот офицер очень достойный, — рассказал адмирал «Известиям». — И он в том числе имеет опыт проведения больших учений оперативно-стратегического уровня на Тихоокеанском флоте.

Три задачи для командующего

По мнению Сергея Авакянца, на посту командующего Балтфлотом Сергею Липилину предстоит решать три основные задачи.

— Первая и главная задача командующего Балтийским флотом на данный момент — обеспечить безопасность Калининградской области и нерушимость ее границ — пояснил он. — Исключить малейшие провокации со стороны близлежащих государств в отношении этой территории. Второе — вести полный мониторинг, владеть воздушной, надводной, подводной обстановкой во всей акватории Балтийского моря. И третье — быть готовым к внезапным атакам, в том числе к провокациям беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, действиям подводных диверсионных сил и средств противника. То есть организовывать охрану объектов флота, в том числе в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях во всех средах — в воздухе, на земле и в воде.

Кроме того, командованию флота необходимо быть готовым к провокациям на коммуникациях Калининград — Санкт-Петербуг, добавил адмирал.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Балтфлот имеет все необходимые компоненты, — рассказал «Известяим» военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. — Его флагман — еще советской постройки эсминец «Настойчивый». Есть четыре корвета с современным ракетным вооружением. Есть тральные силы и малые ракетные корабли с «Калибрами» класса «Буян» и «Каракурт». Для Балтфлота строятся новые подводные лодки. Есть у флота и сухопутная составляющая: бригада морской пехоты, морская авиация, ракетные части, включая вооруженные «Искандерами» — это большая ударная мощь. Калининградская область — серьезный оборонительный район.

По мнению эксперта, ситуация в регионе непростая и будет только ухудшаться.

— Противник на Балтике постоянно проводит учения, с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии выход к морю у нас минимальный, — добавил Василий Дандыкин. — Но легкой прогулки объединенного флота НАТО, а практически все учения проходят под их эгидой, на Балтике не будет. Балтийскому флоту есть что противопоставить любому противнику.

Непростой регион

Регион, за охрану которого отвечает Балтийский флот, — очень непростой, особенно после вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Напряженность на этих рубежах нарастает с середины прошлого десятилетия. В Литву, Латвию и Эстонию по ротации направляются авиагруппы НАТО для патрулирования вдоль российских границ. В Балтийской морской зоне страны альянса ежегодно совершают более тысячи вылетов самолетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку.

В последний год было сделано несколько явно агрессивных заявлений политиков прибалтийских стран. Так, 20 октября прошлого года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны НАТО могут закрыть судоходство для российских судов в Балтийском море, если будет доказана причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил тогда, что НАТО мечтает превратить Балтийское море во внутреннее озеро альянса, однако этого никогда не будет. В итоге никаких доказательств причастности России к аварии на газопроводе предоставлено не было.

27 февраля посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия «бросит вызов НАТО». Он также заявил, что Балтийское море после вступления Швеции в Североатлантический альянс якобы стало внутренним морем НАТО.

3 мая командующий эстонскими силами обороны генерал Мартин Херем заявил, что Эстония считает одним из ключевых вопросов возможную блокаду Балтийского моря и выступает за совместные действия в этом направлении с Польшей, Швецией и Финляндией.