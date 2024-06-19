Оборона по-флотски: какие новинки для ВМФ представлены на морском салоне

Первый безэкипажный катер российского производства, зенитные ракеты ближнего радиуса для борьбы с дронами, система контроля воздушного пространства, а также самые современные корабли и подлодки ВМФ РФ — всё это показывают на открывшемся в среду Международном военно-морском салоне «Флот-2024». Свою продукцию представили более сотни предприятий и организаций. Ожидается, что салон посетят 15 иностранных военных делегаций и 50 военных атташе из дружественных стран. Как прошло открытие салона и какие новинки представили на нем российские производители — в материале «Известий».

Что показали на морском салоне

Второй год новинки кораблестроения, морского вооружения и специальной техники выставляются в Конгрессно-выставочном центре парка «Остров фортов». В военной гавани Кронштадта работает выставка кораблей и судов, а также военной техники береговых войск ВМФ РФ, принятых на вооружение в последние годы.

— Военно-морской флот России продемонстрирует здесь современные корабли, суда, катера, боевые ударные системы, которые открыты всем для осмотра. Военно-морской салон — площадка для дискуссий с научно-деловой программой — затронет научные и актуальные темы. В том числе, несомненно, — строительство флота, развитие отдельных систем, военное образование, подготовку кадров, — рассказал главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, адмирал сообщил, что уже идет работа над атомными подводными лодками 5-го поколения.

— Мы всегда думаем о будущем, и задел атомных подводных лодок реализуется уже сейчас, — сказал он, добавив, что речь идет о создании как новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, так и многоцелевых подлодок.

В завершение торжественной церемонии открытия состоялось выступление пилотажной группы «Русские витязи».

Ракеты против дронов

Одна из главных новинок салона — ракеты ближнего перехвата ТКБ-10-55 для борьбы с дронами зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) морского базирования «Панцирь-М». Для стрельбы этими боеприпасами на ЗРАК устанавливается переходный блок, который позволяет вместо одной штатной ракеты разместить четыре меньшего размера. В итоге боевой комплект комплекса можно увеличить с 12 до до 48 зенитных боеприпасов. Новые ракеты могут использоваться и сухопутными модификациями «Панцирей».

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М» Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Они эффективно уничтожают самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БПЛА различных типов — как крупные самолетного типа, так и квадрокоптеры, — рассказал «Известиям» представитель холдинга «Высокоточные комплексы». — Дальность поражения целей — 7 км, высота — 5 км. Минимальная дальность — 500 м, а высота —15 м.

По словам представителя холдинга, эти ракеты в том числе серьезно повышают живучесть боевой машины.

— Сильно увеличивается боекомплект, — отметил он. — Улучшается и показатель «эффективность – стоимость». По дешевым целям — тем же небольшим БПЛА — лучше использовать ракеты ближнего перехвата, они стоят заметно меньше, чем штатные.

Первый безэкипажный

На выставке был показан первый отечественный морской безэкипажный катер (БЭК) Vizir. Его длина 7 м, а ширина 2,5 м. Он может нести полезную нагрузку различного назначения и развивать скорость до 45 км/ч. Дальность действия беспилотника до 270 миль. Наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра и удерживать заданные цели.

БМП-2 с модулем «Бережок» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На выставке представлен боевой модуль «Бережок», который может устанавливаться на бронетехнику. В его состав входят 30-мм автоматическая пушка, четыре пусковые установки противотанкового ракетного комплекса «Корнет», гранатомет, пулемет. С таким модулем машина может уничтожать танки и бронетехнику, полевые укрепления и другие цели. Как рассказал «Известиям» представитель производителя, модулем «Бережок» могут оснащаться БМП-1 и другие бронемашины, выпущенные в больших количествах. Причем если на БМП-1 его можно установить лишь в заводских условиях, то на БМП-2 поменять башню на «Бережок» можно фактически в полевых условиях.

Как обнаружить беспилотник

Тульское Центральное конструкторское бюро аппаратостроения показало на выставке систему контроля воздушного пространства в составе РЛС с фазированной антенной решеткой. Она позволит контролировать небо рядом с охраняемым объектом, не выключаясь два с половиной года.

— Система может обнаруживать самую сложную воздушную цель, — рассказал «Известиям» представитель компании. — Заметить, к примеру, истребитель или бомбардировщик труда не составляет любому производителю мира на сегодняшний день. Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км. Дрон типа «Баба-яга» гарантированно виден за 15–18 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Систему можно связать с комплексом ПВО, она сможет выдавать целеуказание в режиме реального времени.

Какие корабли демонстрируют в Кронштадте

В военной гавани можно увидеть подводные лодки проектов 636.3 и 677, построенные на Адмиралтейских верфях.

Среди надводных кораблей выделяется корвет проекта 20380. Он входит в число самых совершенных кораблей России, имеет мощное ударное ракетное вооружение и построен с применением технологий малозаметности.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

У причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы стоят малые ракетные корабли проектов 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт», морской тральщик проекта 12700 «Александрит».

Десантные силы флота представлены кораблем на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», который может выйти на сушу и моментально высадить личный состав и технику, а также катерами проектов 21820 и 11770.

Рядом расположились противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920. Кроме того, демонстрируются пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» — их ракеты могут уничтожать цели на расстоянии до 260 и 500 км соответственно.

В Конгрессно-выставочном центре все эти дни открыт Музей военно-морской славы. Там можно увидеть первую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол».