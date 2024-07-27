Полярная мощь: как развивается ледокольный флот ВМФ России

В Петропавловске-Камчатском в пятницу был поднят флаг на новейшем корабле ледового класса «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. Он будет нести службу на Тихом океане и выполнять задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки российских кораблей в Арктике. Это второй корабль проекта, его предшественник — «Илья Муромец» — служит на Северном флоте. Как в России обстоят дела с ледокольным флотом и каковы его перспективы, разбирались «Известия».

В послевоенные годы началось активное развитие Военно-морского флота Советского Союза. Строились новые пункты базирования на Кольском и Камчатском полуостровах. В зимнее время акватории этих районов замерзают. Особенностью развития военных структур СССР в Арктической зоне было наличие аванпостов, таких как пограничные заставы или радиотехнические точки, а также пункты базирования ВМФ на отдаленных территориях, где снабжение могло быть осуществлено только морем. Это, к примеру, поселки Островной и Бечевинка, остров Врангеля и так далее.

Одновременно в арктические воды стали «совать свой нос» разные западные страны, необходимо было вытеснять ледоколы США и Канады из наших вод. Потребовались новые ледокольные суда для проводки судов во льдах и обеспечения портов, в том числе как для нужд ВМФ, так и для морских частей Пограничных войск (МЧПВ) КГБ СССР в обеспечении охраны государственной границы в арктической зоне.

Проект 97

В период 1959–1979 годов в Ленинграде на стапелях завода «Адмиралтейские верфи» было построено 32 ледокола проекта 97 разных модификаций как для ВМФ, так и для МЧПВ и гражданских структур. При этом конструкторам удалось соединить в относительно небольшом корабле разные требования, например, необходимость работы в портовых водах с осуществлением буксировки с морскими переходами. Получился на редкость удачный корабль.

Ледокол «Буран» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Он имел следующие характеристики, в зависимости от проекта: полное водоизмещение 2935–3700 т., длина 68–73 м, ширина 18 м, осадка 5,35–6,6 м, экипаж 42–123 человека. Скорость 14,5 узлов. Корабли несли на борту флотские 57-миллиметровые и 25-миллиметровые пушки, пограничные — 76-миллиметровую пушку и два 30-миллиметровых автомата Ак-630. На пограничных кораблях мог базироваться и вертолет.

По крайней мере, трое из этого семейства ледоколов — «Буран», «Руслан» и «Иван Сусанин» — еще служат в составе ВМФ России. «Нева» и «Волга» охраняют морские границы. После окончания строительства этой серии кораблей неатомные ледоколы в России не создавались до недавнего времени.

Однако устаревание и списание этой серии привело к необходимости закладки новых кораблей. Задачи, которые необходимо решать, остались и стали еще более актуальными в связи и с таянием льдов Северного Ледовитого океана и освоением природных запасов в этом регионе. Вопросы снабжения отдаленных российских военных аванпостов в Арктической зоне снова на повестке дня.

«Илья Муромец» со товарищи

В период 2014–2017 годов на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге был построен ледокол проекта 21180 «Илья Муромец». Флаг ВМФ был поднят 30 ноября 2017 года. Ледокол имеет следующие основные тактико-технические характеристики: водоизмещение — 6 тыс. т, длина — 84 м, ширина — 20 м, высота борта — 10 м, осадка — 7 м, экипаж — 32 человека. Дальность плавания — 9тыс. миль, автономность — 60 суток. Скорость хода достигает 15 узлов. Ледокол может преодолевать лед толщиной до одного метра. На борту корабля может размещаться вертолет. Входит в состав Северного флота. Вооружения на борту кораблей этой серии нет.

Ледокол может решать задачи прокладки «дороги» для боевых кораблей и подводных лодок. Буксировать разные объекты, участвовать в спасательных операциях, а также снабжать отдаленные военные объекты. При размещении соответствующего персонала и оборудования корабль может решать научные гидрографические задачи.

Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» Фото: РИА Новости/Павел Львов

Но в дальнейшем было принято решение строить менее крупные ледоколы проекта 21180М «Евпатий Коловрат» и «Святогор». Они имеют следующие характеристики: полное водоизмещение — 4080 т, длина — 82 м, ширина — 19 м и осадка — 4,6 м. Скорость хода — 14 узлов, дальность плавания — 7600 миль, автономность — до 30 суток. Экипаж — 30 человек. Ледопроходимость заявляется на уровне 1 м.

«Евпатий Коловрат» был заложен в 2018 году. В 2023-м переведен на Камчатку. 26 июля 2024 года на корабле поднят флаг ВМФ России, и он вошел в состав Тихоокеанского флота. «Святогор» был заложен в 2023 году, ожидается что он будет служить на Северном флоте с 2027 года.

«Иван Папанин» и «Пурга»

В связи с широким освоением и возросшей активностью недружественных стран в арктических водах ВМФ заказал для себя два патрульных ледокола. В 2016 году на стапелях «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге был заложен первый патрульный корабль второго ранга ледового типа проекта 23550 «Иван Папанин». Второй корабль — «Николай Зубов» — был заложен в 2019 году.

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,7 м. Может решать задачи охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Основные тактико-технические характеристики проекта 23550: полное водоизмещение — около 9 тыс. т; длина — 115 м; ширина — 20 м, осадка — около 7 м; полная скорость — 18 узлов; экономическая скорость — 10 узлов; экипаж/дополнительный экипаж — около 60/50 человек; автономность плавания — около 70 суток; район плавания — неограниченный. Арктическая категория корабля Arc7. Данный корабль является самым крупным построенным в России с нуля боевым кораблем, по своему водоизмещению он больше фрегатов типа «Адмирал Горшков», полное водоизмещение которого составляет 5400 т.

Корабль может нести на борту четыре плавединицы десантно-штурмовых катеров, рейдовых катеров или катеров на воздушной подушке. Помимо ангара и взлетно-посадочной площадки для вертолетов Ка-27 или Ми-8 на борту корабля, предположительно, имеется и ангар для беспилотных летательных аппаратов. В корме корабля есть посадочные места для двух контейнеров. В последнее время Россия ведет разработку видов вооружения и разной техники, размещаемых в стандартных контейнерах. В них могут размещаться, например, крылатые ракеты «Калибр» или техника для проведения водолазных работ. Вооружение кораблей в исполнении для ВМФ: 76-миллиметровая универсальная автоматическая артиллерийская установка АК-176МА; 12,7-миллиметровые пулеметы, пусковые установки ПЗРК.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В эти дни «Иван Папанин», проходящий заводские ходовые испытания, будет представлен на параде в честь дня ВМФ в Петербурге. В дальнейшем корабль уйдет на Северный флот, где войдет в состав бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии и будет базироваться в Североморске.

Береговая охрана ФСБ России также заказала два таких корабля, хотя и немного доработанных.

Вообще, у военных моряков и морских пограничников несколько разные задачи и требования к своим кораблям. До 1991 года ВМФ Советского Союза воспринимал корабли МЧПВ СССР как свой резерв на случай войны. В результате МЧПВ получали корабли не те, которые им были нужны, а те, которые хотел ВМФ. Например, малые противолодочные корабли семейства проекта 1124 или сторожевые корабли семейства 11351. И получилось, что корабли несли на своем борту явно ненужное пограничникам вооружение, такое, как торпедные аппараты или зенитные ракетные комплексы. Но в данном случае проект корабля удовлетворил и тех, и других.

Пограничный ледокол «Пурга» Фото: ru.wikipedia.org

Два пограничных сторожевых корабля первого ранга проекта 23550 строятся в Выборге на местном судостроительном заводе. Головной пограничный ледокол «Пурга» был заложен в 2020 году и спущен на воду в текущем году, ожидается его ввод в состав береговой охраны в 2025 году. «Пурга» — это традиционное название крупных пограничных кораблей. Второй корабль «Дзержинский» был заложен в 2023 году. Известно, что вооружение корабля составляют:76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176МА, две 30-миллиметровые шестиствольные зенитные артиллерийские установки АК-306М, четыре 12,7-миллиметровых пулемета, пусковые установки ПЗРК. В кормовой части корабля может размещаться десантный плашкоут для доставки грузов на побережье. Корабль сможет принимать разные виды вертолетов — Ка-27, Ка-32, Ка-226 и БПЛА.

В целом Россия проводит твердую и поступательную политику создания новых военных ледоколов для проведения своей политики в арктических водах нашей страны.

Ледоколы в ВМС других стран мира

С 2020 года ВМС Канады получает в свой состав патрульные ледоколы типа «Гарри Девольф». Эти корабли имеют водоизмещение 6440 т, длину 103 м, ширину 19 метр. Они предназначены для патрулирования территориальных вод Канады, включая Арктику, и подходят для миссий за рубежом в рамках поддержки иностранных партнеров, проведения гуманитарных операций, охраны исключительной экономической зоны, ликвидации последствий стихийных бедствий и в рамках борьбы с наркотрафиком. В целом задачи этих кораблей мало чем отличаются от задач кораблей типа «Иван Папанин».

Корабли имеют скорость до 17 узлов, могут преодолевать лед до 1 м. Имеют дальность плавания 6800 миль, автономность 85 дней. Экипаж составляет 65 человек (возможно размещение дополнительно еще 22 человек). Корабль вооружен 25-миллиметровой артиллерийской установкой Mk.38 и двумя американскими 12,7-миллиметровыми пулеметами «Браунинг-М2». На борту базируется один вертолет — CH-148 «Циклон» или CH-146 «Гриффон». На корабле имеются 20-тонный грузовой кран, два спасательных катера, 12-метровый десантный катер АВСО, специальный отсек для техники, действующей на льду (снегоходов, тягачей). Возможно и размещение шести контейнеров.

Ледокол «Гарри Девольф» Фото: Global Look Press/Frank Gunn

Всего в серии запланировано восемь кораблей, из них шесть для ВМС Канады и два для береговой охраны этой страны. В строю четыре таких ледокола. В будущем Канада планирует для себя построить два больших ледокола для своей береговой охраны. Планы по обновлению своих двух древних ледоколов береговой охраны есть и у США, но пока они все на бумаге. Ледокольные суда береговой охраны имеются также и в ряде других стран.