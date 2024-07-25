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Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре

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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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Полицейские задержали в Днепре подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом 25 июля в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

О задержании ему доложил глава МВД страны Игорь Клименко. В совершении особо тяжкого преступления подозревают 18-летнего мужчину.

Клименко отметил, что операция по задержанию подозреваемого была сложной. Над раскрытием преступления работали сотни полицейских, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других служб.

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Накануне украинские СМИ сообщили, что ответственность за убийство политика взяла на себя неонацистская группировка NS/WP (National Socialism / White Power, признана террористической и запрещена в РФ).

В 60-летнюю Фарион стреляли 19 июля. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата произвел выстрелы мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Изначально возбудили уголовное дело о нападении на экс-депутата, однако после смерти Фарион Нацполиция Украины переквалифицировала дело на статью об умышленном убийстве. Позже, 21 июля, Национальная полиция Украины показала кадры подозреваемого в убийстве.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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