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Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион

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Фото: соцсети
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Национальная полиция Украины в воскресенье, 21 июля, показала кадры подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Соответствующие фотографии и видео опубликованы в Telegram-канале ведомства.

По данным украинских правоохранителей, это молодой человек в возрасте около 20 лет с ростом 170–180 см. Подозреваемый имеет худощавое телосложение, при нападении на экс-депутата на нем были панама и солнцезащитные очки, которые закрывают верхнюю часть лица.

«На момент совершения преступления был одет в спортивные брюки черного цвета, черную кофту с длинными рукавами, сверху которой была футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне. <…> На ногах — белые высокие носки, кроссовки черные с белой подошвой, на руках — красные перчатки», — говорится в публикации полиции.

22 июля проходят похороны Фарион. Издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщило, что около львовского храма, где состоялась церемония прощания, появилась группа кинологов. Они проверяют сумки у людей, урны и прочие вещи.

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В 60-летнюю Фарион стреляли 19 июля. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата стрелял мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Изначально было возбуждено уголовное дело о нападении на экс-депутата рады, однако после смерти Фарион Нацполиция Украины переквалифицировала дело на статью об умышленном убийстве. Там добавили, что правоохранители делают всё необходимое, чтобы выяснить, кто напал на нее, и задержать злоумышленника.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. В 2019-м в эфире телеканала ИнТБ она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Помимо этого, экс-депутат несколько раз призывала применять насилие против детей, которые говорят по-русски. 4 января 2023 года она рассказала в эфире украинского телеканала НТА, что приучает своего трехлетнего внука избивать в детском саду русскоязычных детей.

Позже, 29 октября 2023 года, Фарион заявила, что нужно утилизировать жителей Украины, которые говорят на русском языке и не хотят переходить на украинский.

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