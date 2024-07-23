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Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками

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Фото: REUTERS/Erin Schaff
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Действующий вице-президент США Камала Харрис в понедельник, 22 июля, назвала избирательную кампанию в стране американскими горками и призналась, что испытывает смешанные чувства на фоне решения президента Джо Байдена выйти из президентской гонки.

«Я понимаю, что это американские горки и все мы наполнены большим количеством смешанных эмоций из-за этого», — сообщила она во время своего первого выступления перед избирательным штабом Демократической партии. Слова Харрис цитирует телеканал CNN.

Харрис обратилась к своей команде и подчеркнула, что «до выборов осталось 106 дней, и за это время предстоит проделать тяжелую работу».

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Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов большую поддержку. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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