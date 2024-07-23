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Новый лидер консерваторов Великобритании будет объявлен 2 ноября

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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Имя нового лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии будет оглашено 2 ноября. Партия заявила, что бывший премьер-министр, который привел консерваторов к самому крупному поражению в их истории 4 июля, останется исполняющим обязанности лидера до этой даты, сообщает Sky News в понедельник, 22 июля.

Выдвижение кандидатур на место Риши Сунака начнется в среду, 24 июля, в 19:00 и завершится в 14:30 в понедельник, 29 июля. После встреч между советом Консервативной партии и «Комитетом 1922», состоящим из членов парламента, было принято решение, что кандидаты должны получить поддержку как минимум 10 членов парламента.

Члены парламента отберут четырех кандидатов, которые представят свои аргументы партии консерваторов осенью этого года. Затем четыре кандидата будут сокращены до двух, а победителя выберут члены партии Тори.

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В результате выборов в Британии консерваторы впервые за 14 лет потерпели сокрушительное поражение, набрав всего 98 мест (что на 217 меньше, чем после прошлых выборов в 2019 году). Их соперники из партии лейбористов забрали 380 мест в парламенте, что на 194 больше, чем пять лет назад.

В должность премьер-министра Великобритании 5 июля вступил лидер лейбористов Ким Стармер. Он также выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит с заявлением, отметив грядущие изменения политической силы. В тот же день он сформировал новое правительство. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.

Тогда же Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент.

Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с «Известиями», комментируя результаты выборов, указал на то, что главной претензией населения Великобритании к консерваторам стал тот факт, что они не обращали должного внимания на внутренние проблемы страны. Эксперт отметил, что в то же время радикальных поворотов во внешней политике Великобритании не будет при лейбористском правительстве, но оно будет более аккуратным к интересам граждан.

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