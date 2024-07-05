Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании

В Великобритании сменился премьер-министр: им стал лидер победившей на выборах Лейбористской партии Кир Стармер. Консерваторы показали худший результат в своей истории, получив лишь 121 место в парламенте. Их ключевые оппоненты займут 412 кресел в новом составе палаты общин. Такой результат — следствие провалов в экономической политике Консервативной партии, находящейся у власти с 2010 года. Какие еще причины привели к таким результатам и почему Россия ничего не ждет от смены британского кабинета министров — в материале «Известий».

Итоги выборов в Британии

Лейбористская партия с разгромом выиграла парламентские выборы в Великобритании и обеспечила себе абсолютное большинство, получив 211 дополнительных мест — теперь их 412. В последний раз подобным успехом лейбористы могли похвастаться в 1997 году, когда партией был установлен исторический рекорд в 418 кресел. Консерваторы же зафиксировали собственный антирекорд: они обеспечили себе лишь 121 место в палате общин, это худший результат в истории партии. В последний раз подобным провалом для них были выборы 1906 года, когда они получили 156 мандатов.

Либеральные демократы смогли добиться существенных положительных результатов и сейчас имеют в своем активе 71 место. На прошлых выборах в 2019 году партия Эда Дейви получила лишь 11 кресел. Как успех можно оценить и результаты Партии реформ Найджела Фараджа, которая обеспечила себе четыре места в парламенте, учитывая, что она объявила о своих намерениях участвовать в выборах меньше месяца назад. Некоторые эксперты считают ее партией-спойлером, так как своими действиями она доставила еще больше проблем консерваторам.

Члены Лейбористской партии празднуют продолжение подсчета голосов во время выборов в Великобритании, 5 июля 2024 года Фото: REUTERS/Lesley Martin

— Большой электорат Партии реформ — те, кто недовольны консерваторами. Эта правопопулистская партия представляет собой серьезный вызов для них. Ее успехи могут побудить их задуматься о необходимости модернизации и измененияй в политике партии, — поделился с «Известиями» профессор и первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

Шотландская национальная партия Джона Суинни потеряла 38 депутатских мандатов и по результатам прошедших выборов будет представлена лишь девятью членами. Четыре мандата ушли к Зеленой партии Англии и Уэльса, что на 4 п.п. больше, чем на выборах 2019 года.

Сразу же после появления первых экзит-поллов премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уходит в отставку. Он также сказал, что отдал всего себя на этому посту. Карл III принял отставку политика во время аудиенции в Букингемском дворце.

— Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы, и я позвонил [лидеру лейбористов] Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сегодня вечером британский народ вынес отрезвляющий вердикт, — сказал Сунак.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: REUTERS/Hannah McKay

Лидер лейбористов Кир Стармер также пообщался с избирателями, которые встретили его овациями, и поблагодарил их за поддержку: «Мы сделали это. Вы боролись за это. Вы голосовали за это. Перемены начинаются сейчас. По всей стране люди будут пробуждаться с этой новостью, с чувством облегчения от того, что тяжелое бремя наконец снято с плеч этой великой нации».

5 июля Кир Стармер получил мандат от короля Карла III на формирование нового кабинета министров и вступил в должность премьера. Он стал 58-м главой правительства Великобритании.

Новоиспеченный премьер-министр уже определился с новым составом правительства. Своим заместителем он назначил Анджелу Рейнер. Дэвида Кэмерона на посту главы МИДа сменит Дэвид Лэмми. Рейчел Ривз стала министром финансов. Министром внутренних дел назначен Иветт Купер, а министром обороны — Джон Хили.

Что не так с консерваторами

Консерваторы стремительно теряли рейтинги в последние месяцы, что могло сподвигнуть лидера тори назначить досрочные всеобщие выборы, дабы не допустить еще большего проседания. Экс-премьер делал ставку на то, что ему удастся убедить население в успехах в деле оздоровления британской экономики, а также акцентировал внимание на сложной международной обстановке, находясь внутри которой, не следует делать резких шагов по изменению политической власти.

В экспертном сообществе при этом отмечают, что у консерваторов набралась масса нерешенных проблем, а экономическая ситуация в Соединенном Королевстве оставляет желать лучшего. Провал тори некоторые из них также связывают с их длительным пребыванием у власти.

Фото: REUTERS/Claudia Greco

— Просто эти выборы проходят в конце 14 лет пребывания у власти одной конкретной партии — консервативной. За это время у нас было несколько премьер-министров. Мы пережили экономический кризис, ухудшение уровня жизни, кризис на фоне COVID-19, и, конечно, вдобавок ко всему, есть проблема Украины и других событий в мире. Поэтому люди устали, они на самом деле хотят перемен, — сказал «Известиям» бывший член парламента Великобритании Мэтью Гордон Бэнкс.

Действующий член палаты лордов Великобритании лорд Ричард Эндрю Балф сходится во мнении с большинством экспертов, говоря о застое.

— Уровень жизни не растет уже много лет, и Консервативная партия, честно говоря, выглядит просто усталой. Знаете, у нее нет никаких новых идей, не то что у лейбористов. Вокруг царит настроение, когда люди говорят: ну давайте попробуем другие партии. Одна из вещей, которую необходимо понять в британской демократии, — это в значительной степени консенсусная демократия. Есть много вещей, с которыми все согласны, поэтому здесь никогда не происходит больших изменений, честно говоря, этих изменений в принципе становится всё меньше и меньше, — говорит «Известиям» Ричард Эндрю Балф.

Как изменится внутренняя и внешняя политика

Приход к власти лейбористов может сопровождаться некоторыми изменениями во внутренней политике государства, так как их избирательная кампания была направлена как раз против действий консерваторов, которые не справились со множеством внутренних вызовов. Однако эксперты не могут с уверенностью перечислить все возможные изменения, так как в программе Лейбористской партии не хватает конкретики.

— У них очень расплывчатый манифест. Они очень часто говорят в вероятной модальности. Могут быть созданы дополнительные государственные структуры в области экологии, могут быть повышены расходы на оборонные цели, скорее всего, повысят налоги, что им свойственно. Но неясно, насколько эффективны будут эти дополнительные вливания в социальную инфраструктуру, — полагает Игорь Ковалев.

Правда, в Великобритании особо и не ждут глобальных изменений, они коснутся только налоговой сферы: «Налоги всегда растут при правительстве лейбористов, но они довольно осторожны в этом вопросе. И смею предположить, что люди вроде меня в итоге будут платить больше налогов», — сказал Ричард Эндрю Балф.

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер Фото: REUTERS/Claudia Greco

При этом эксперты убеждены: существующий при консерваторах внешнеполитический курс сохранится, и рассчитывать на улучшение отношений с Москвой или изменение позиций власти по Украине не стоит.

— К сожалению, я не верю, что со сменой правительства произойдет немедленное улучшение отношений между Великобританией и Россией. Это займет много времени, что касается Украины, Великобритания, по моему мнению, очень зависит от того, что делают и говорят Соединенные Штаты, как, конечно, и многие европейские страны — члены НАТО, — выразил мнение Мэтью Гордон Бэнкс.

Российская сторона также отреагировала на назначение нового премьер-министра Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что у Москвы нет оптимизма насчет отношений с Лондоном при новоизбранном премьере.

— Они, как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее, они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений, — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил: вероятность того, что президент РФ Владимир Путин поздравит Стармера с победой, мала, так как Великобритания — недружественная страна.