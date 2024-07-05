Премьер-министр Британии Стармер сформировал новое правительство

В Великобритании в пятницу, 5 июля, прошли назначения новых министров после вступления в должность премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщили в аккаунте премьер-министра в социальной сети X (бывш. Twitter).

Отучается, что заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвид Лэмми и Джона Хили.

Также, продолжили в аккаунте, главой МВД стала Иветт Купер, министром юстиции — Шабана Махмуд, а канцлером герцогства Ланкастер — Пэт Макфадден.

Как дополнила «Газета.Ru», Лэмми попал в команду Стармера еще в 2020 году сразу после избрания последнего лидером Лейбористской партии.

В пятницу Стармер вступил в должность и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. Как заверил Стармер, правительство под его руководством ежедневно будет бороться за то, чтобы люди поверили, что кабмин служит исключительно интересам избирателей. Выбрав кандидатуры министров, он должен будет передать их на утверждение королю Карлу III.

Ранее в этот день предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент. Он также рассказал, что покинет и пост лидера партии, когда будет назначен преемник. Сунак отметил, что слышит гнев и разочарование населения Великобритании. Накануне он признал, что Лейбористская партия выиграла парламентские выборы, и поздравил ее лидера Стармера с победой.

Политолог Андрей Быстрицкий в разговоре с «Известиями» о результатах парламентских выборов в Великобритании отметил, что жители страны были недовольны консерваторами главным образом потому, что партия не обращала должного внимания на внутренние проблемы королевства. Лейбористы, по мнению эксперта, будут учитывать интересы граждан, но радикальной смены курса во внешней политике Великобритании при новом правительстве ждать не приходится.