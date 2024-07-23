Подразделение лейтенанта Данилы Банных работало над прорывов обороны, взятием укрепленных опорпунктов и уничтожением живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах российских военнослужащих во вторник, 23 июля, рассказали в Минобороны.

Ведя наступление в районе тактически важного населенного пункта, мотострелки под командованием лейтенанта Банных успешно преодолевали оборону ВСУ. Под вражеским огнем лейтенант оперативно выявлял наиболее опасные очаги сопротивления и огневые точки противника, руководил действиями подчиненных в бою, корректировал огонь российских артиллерийских подразделений.

В ходе боевых действий Банных лично уничтожил прицельным выстрелом из автомата FPV-дрон ВСУ и до 10 украинских боевиков. Благодаря уверенному управлению подразделением, лейтенант Банных создал условия для полного разгрома противника на вверенном участке.

Тем временем расчет орудия старшины 1-й статьи Петра Журавского получил задачу обеспечить артиллерийскую поддержку наступления российских штурмовых групп на одном из направлений. Уточнив координаты и наладив взаимодействие с разведчиками, он поставил задачи расчету, а сам, получив команду на открытие огня, лично наводил орудие.

В ходе боя расчет Журавского оперативно и точно поражал противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп ВС РФ. После уничтожения нескольких укрепленных огневых позиций противник попытался закрепиться, используя рельеф местности. Тогда Журавский грамотно скорректировал удары и уничтожил огневые средства ВСУ.

Благодаря умелому руководству расчетом и оперативному переносу огня вглубь вражеских позиций укрепленный опорный пункт был взят, а боевики понесли значительные потери.

Днем ранее, 22 июля, в Минобороны рассказали, как эвакуационная группа под командованием майора Евгения Лошкина получила задачу деблокировать штурмовую группу российских войск. Подавив огневые точки противника, Лошкин организовал эвакуацию российских штурмовиков и оказание первой помощи раненым.

В тот же день мотострелковые подразделения ВС РФ на времевском направлении южнодонецкого фронта рассказали «Известиям», как помогли в освобождении сел Урожайное и Старомайорское. По словам одного из бойцов, на сражение с его взводом из 16 человек боевики «отдали все свои силы», поэтому батареи имели возможность прицельно бить по их позициям

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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