Мотострелки рассказали об освобождении сел на южнодонецком фронте

Мотострелковые подразделения ВС РФ на времевском направлении южнодонецкого фронта помогли в освобождении сел Урожайное и Старомайорское, участвуя в штурме. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Мотоциклы, поднимая пыль на дорогах, создают естественную маскировку для штурмовиков. Вместо глаз у бригады беспилотники-разведчики, а скорость передвижения не позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершать прямые атаки артиллерией или FVP-дронами. Стрелок с позывным Шкет поделился, что военным ВС РФ выдали мотоциклы на месте и обучили их вождению. По словам бойца, на сражение с его взводом в 16 человек боевики «отдали все свои силы», поэтому батареи имели возможность прицельно бить по их позициям. Подобная техника сыграла на руку, и морская пехота смогла зачистить дома и выбить ВСУ.

«Первая линия обороны была достаточно укрепленная, они там хорошо сидели. Последующие линии обороны уже сопротивление было не такое, конечно. И, насколько я знаю, несколько отделений FVP-дронов перевели… Но в основном это были подвалы, пулеметные точки, доты», — поделился заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар.

В итоге украинские боевики сдали важнейшую позицию на Времевском выступе, а все попытки контратак не увенчались успехом.

«Противник атаковал пулеметами, запрещенными веществами, кассетами, минометами, танком, FVP-дронами. «Птицы» постоянно летали, то есть беспилотные аппараты. Было сложно, но мы с этим справились. Задача есть задача, а задачу надо выполнять», — поделился штурмовик с позывным Клоп.

Ранее, 21 июля, стало известно, что ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее в зоне спецоперации. В МО РФ добавили, что российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, они нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины в районах Синьковки, Петропавловки и Берестового Харьковской области, а также Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого, 14 июля, Минобороны проинформировало, что российская армия освободила Урожайное в ДНР и ведет его зачистку и разминирование. Кроме того, было нанесено поражение в населенных пунктах Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка 72-й, 58-й, 128-й и 1-й танковой бригадам украинской армии.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились при освобождении населенного пункта Урожайное.

10 июня Министерство обороны России сообщило, что служащие Вооруженных сил России освободили село Старомайорское Донецкой Народной Республики. Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань пообщался с российскими бойцами 2 июля и узнал детали подготовки штурма позиций ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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