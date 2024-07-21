ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее в зоне спецоперации

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Об этом 21 июля сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, они нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Синьковки, Петропавловки и Берестового Харьковской области, а также Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинская армия за сутки потеряла в зоне ответственности Западной группировки войск более 520 военных, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицы М777 и М198 американского производства и FH-70 производства Великобритании. Помимо этого ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудие М119 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России в течение недели освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. До этого, 14 июля, Минобороны проинформировало, что российская армия освободила Урожайное в ДНР и ведет его зачистку и разминирование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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