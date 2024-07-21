МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе

В ближайший час и до конца дня 21 июля в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с. Такое экстренное предупреждение в своем Telegram-канале разместил столичный главк МЧС.

В Московской области гроза и ветер могут продлиться до 22:00 воскресенья, предупредил со своей стороны областной главк ведомства.

В МЧС напоминают, что за рулем авто в опасных погодных условиях рекомендовано снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее, 19 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в Москве до конца июля не ожидается 30-градусной жары. Она добавила, что солнце продолжит радовать москвичей, но оно будет не таким ярким, как в начале месяца.