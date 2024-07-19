Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца июля
В Москве до конца июля не ожидается 30-градусной жары. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале в пятницу, 19 июля.
Она отметила, что в этом году последняя декада июля, самая жаркая по климату, уступила пальму первенства центральной декаде лета, пишет «Москва 24».
«В Москве до конца месяца днем уже не будет утомительных +28…30 градусов. Температура воздуха окажется близкой к норме: ночью – +15–16 градусов, днем – +23…26 градусов. Локальные дожди в отдельные дни будут собираться — от небольших до умеренных», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».
Позднякова добавила, что солнце продолжит радовать москвичей, но оно будет не таким ярким, как в начале месяца, передает ИА «Регнум».
Максимальная температура составил +26…+27 градусов, уточняется на сайте kp.ru.
Ранее в этот день «Известиям» рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды», что в эти выходные, 20 и 21 июля, в Москве ожидается дождливая погода, в воскресенье возможны грозы. Температура воздуха составит до +24 градусов. Об этом.
«В субботу, 20 июля, в Москве будет небольшой дождь, который закончится к вечеру. Температура утром составит +18… +23 градуса, а днем поднимется до +23… +24. В воскресенье, 21 июля, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который продлится до самой ночи. Утром температура воздуха составит +16… +22, днем она достигнет +23… +24, а ночью — +17… +18», — рассказали синоптики.