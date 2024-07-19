Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

В эти выходные, 20 и 21 июля, в Москве ожидается дождливая погода, в воскресенье возможны грозы. Температура воздуха составит до +24 градусов. Об этом «Известиям» 19 июля рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

«В субботу, 20 июля, в Москве будет небольшой дождь, который закончится к вечеру. Температура утром составит +18… +23 градуса, а днем поднимется до +23… +24. В воскресенье, 21 июля, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который продлится до самой ночи. Утром температура воздуха составит +16… +22, днем она достигнет +23… +24, а ночью — +17… +18», — рассказали синоптики.

Накануне, 18 июля, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредил москвичей о сильном дожде и грозе. По его словам, погода ухудшится уже в ночь на 19 июля. В период с 02:00 до 21:00 пятницы прогнозируется сильный дождь, местами гроза. Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, составит 15 м/с.