Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России 22 июля сообщило о новых подвигах российских военнослужащих, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В военном ведомстве указали, что группа под командованием майора Евгения Лошкина получила задачу деблокировать штурмовую группу российских войск, которые в ходе наступления значительно опередили основные силы и оказались в тылу позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эвакуационная группа под командованием Лошкина оперативно выдвинулась в район боя. Проведя разведку обстановки, военнослужащий распределил задачи бойцам подразделения и возглавил эвакуационную операцию. Подавив огневые точки противника, Лошкин организовал эвакуацию российских штурмовиков и оказание первой помощи раненым.

Противник, понеся значительные потери, задействовал резервные группы, которые атаковали подразделение Лошкина. Продолжая эвакуацию, военнослужащий организовал оборону и успешно вел бой с наступающим противником. Получив ранение, офицер оказал себе первую помощь и продолжил руководить боем. В результате российские штурмовики были эвакуированы в безопасное место.

Мужественные и самоотверженные действия Лошкина позволили сохранить жизнь российских военнослужащих и не допустить утраты захваченных в ходе наступления позиций, что позволило значительно улучшить положение российских войск по переднему краю, добавили в ведомстве.

В Минобороны также выделили заслуги командира взвода младшего лейтенанта Валерия Железнова, взвод под командованием которого получил задачу выбить противника с занимаемых позиций и обеспечить продвижение основных сил к одному из населенных пунктов, занятому противником. Отмечается, что военнослужащий провел доразведку огневых позиций врага и, распределив задачи штурмовым группам, лично возглавил атаку.

Скрытно маневрируя на местности малыми группами, российские штурмовики сумели неожиданно для противника преодолеть расстояние до передовых позиций и оперативно уничтожить две пулеметные точки противника и расчет автоматических станковых гранатометов (АГС). Украинские боевики, утратив огневую поддержку, начали отступать. Железнов грамотно оценил обстановку и организовал преследование отступающего противника, что позволило штурмовым группам закрепиться на окраинах населенного пункта и взять в плен младшего офицера ВСУ.

Досмотрев и допросив пленного, Железнов узнал расположение позиций противника. Используя данные, военнослужащий вышел по радиосвязи на старшего начальника и передал координаты опорных пунктов противника. Продолжая вести бой, Железнов организовал доразведку выявленных позиций противника и корректировал огонь артиллерии, что позволило уничтожить несколько важных позиций и продолжить развитие наступления. Благодаря личному мужеству младшего лейтенанта и слаженным действиям его подчиненных противник утратил ряд важных позиций и понес значительные потери.

Ранее, 21 июля, в Минобороны РФ рассказали, что расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам с живой силой и техникой мехбригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате украинская армия потеряла до 240 военнослужащих и 60 единиц различной военной техники, в том числе иностранного производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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