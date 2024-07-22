Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД в Венгрии. Об этом 22 июля заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель после министерского заседания в Брюсселе, трансляция велась в социальной сети X (бывш. Twitter) на станице Европейской службы внешних связей.

Также он заявил о том, что следующая встреча глав Евросоюза, которая должна была пройти в Будапеште, перенесена в Брюссель из-за позиции Венгрии по украинскому конфликту.

«В соответствии с моим правом определить место проведения встречи я принял решение, что, поскольку 25 [из 27] стран ЕС осуждают позицию Венгрии, мы должны послать сигнал, что поведение Венгрии, которая подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия. Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе после летних каникул», — сказал Боррель.

Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против идеи переноса встречи на Украину. Он также назвал поведение политиков, которые выступают с подобными инициативами, детсадовским.

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавними визитами премьер министра Венгрии Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса. Отмечалось, что страны Евросоюза и НАТО пришли в ярость.

Однако 16 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Он отметил, что страны Запада должны противостоять Орбану с «его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство».

Тогда же официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин.

15 июля стало известно, что ЕК отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.

Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля.