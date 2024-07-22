Реклама
Прямой эфир
Экономика
Источник сообщил об одобрении правительством законопроекта о регулировании майнинга
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Культура
Археологи нашли в Якутске берестяные грамоты XVII века
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Наука и техника
Океанологи обнаружили на дне Тихого океана «темный кислород»
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Наука и техника
Маск сообщил о производстве человекоподобных роботов для Tesla
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Происшествия
В Северной Осетии спасатели начали поиски заблудившейся туристической группы
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
СМИ назвали возможных кандидатов на пост вице-президента при Харрис
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Экономика
Эксперт дал советы по открытию вклада и накопительного счета
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Украинские СМИ сообщили о резком росте цен и спроса на пересечение границы
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Венгрия выступила против переноса встреч глав МИД ЕС на Украину
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД в Венгрии

Боррель: встреча глав МИД ЕС пройдет в Брюсселе из-за позиции Венгрии по Украине
0
Фото: Global Look Press/Stefan Obermeier
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД в Венгрии. Об этом 22 июля заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель после министерского заседания в Брюсселе, трансляция велась в социальной сети X (бывш. Twitter) на станице Европейской службы внешних связей.

Также он заявил о том, что следующая встреча глав Евросоюза, которая должна была пройти в Будапеште, перенесена в Брюссель из-за позиции Венгрии по украинскому конфликту.

«В соответствии с моим правом определить место проведения встречи я принял решение, что, поскольку 25 [из 27] стран ЕС осуждают позицию Венгрии, мы должны послать сигнал, что поведение Венгрии, которая подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия. Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе после летних каникул», — сказал Боррель.

Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против идеи переноса встречи на Украину. Он также назвал поведение политиков, которые выступают с подобными инициативами, детсадовским.

Будет Пешту: ЕС хочет наказать Венгрию за контакты с Россией и Китаем
Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавними визитами премьер министра Венгрии Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса. Отмечалось, что страны Евросоюза и НАТО пришли в ярость.

Однако 16 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Он отметил, что страны Запада должны противостоять Орбану с «его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство».

Тогда же официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин.

15 июля стало известно, что ЕК отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.

Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024