Канцлер Австрии выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Соответствующее сообщение он написал в соцсети X 16 июля.
«Мы должны противостоять [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану с его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство в Совете», — считает политик.
Ранее в этот день газета Politico написала, что министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) намерены бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште, отправившись на подобное мероприятие, организованное главой евродипломатии Жозепом Боррелем.
Накануне стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии «в свете последних событий». Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Будапешта.
Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавними визитами Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса.
Кроме того, 2 июля глава венгерского правительства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан предложил украинскому лидеру обдумать возможность введения режима прекращения огня, который позволил бы начать переговоры с Россией, но эта идея не понравилась Зеленскому.
Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля.