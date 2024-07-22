Венгрия выступила против переноса встреч глав МИД ЕС на Украину
Венгрия выступает против идеи переноса неформальной встречи глав министерств иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) из страны на Украину. Об этом 22 июля заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Такое предложение прозвучало в этот день на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Сийярто охарактеризовал поведение европейских политиков, которые выступают с подобными инициативами, как «детсадовское». Также он напомнил, что глава дипломатии союза Жозеп Боррель ранее предложил не проводить встречу глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за недавних визитов венгерского премьера Виктора Орбана, и созвать ее в Брюсселе.
«Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. Для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов, мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС», — сказал Сийярто в эфире телеканала M1. Его слова приводит «РИА Новости».
Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии обратил внимание на то, что в Брюсселе не представили ни одного доказательства того, что Орбан каким-либо образом нарушил права председательства в Совете Европы.
«Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его», — сказал он.
Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавними визитами Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса. Отмечалось, что страны Евросоюза и НАТО пришли в ярость.
Однако 16 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Он отметил, что страны Запада должны противостоять Орбану с «его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство».
Тогда же официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин.
15 июля стало известно, что ЕК отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.
Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля.