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Венгрия выступила против переноса встреч глав МИД ЕС на Украину

Сийярто: Венгрия против переноса заседания глав МИД ЕС из Будапешта на Украину
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Венгрия выступает против идеи переноса неформальной встречи глав министерств иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) из страны на Украину. Об этом 22 июля заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Такое предложение прозвучало в этот день на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Сийярто охарактеризовал поведение европейских политиков, которые выступают с подобными инициативами, как «детсадовское». Также он напомнил, что глава дипломатии союза Жозеп Боррель ранее предложил не проводить встречу глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за недавних визитов венгерского премьера Виктора Орбана, и созвать ее в Брюсселе.

«Были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине. Для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. Я заявил, что, независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов, мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС», — сказал Сийярто в эфире телеканала M1. Его слова приводит «РИА Новости».

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии обратил внимание на то, что в Брюсселе не представили ни одного доказательства того, что Орбан каким-либо образом нарушил права председательства в Совете Европы.

«Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его», — сказал он.

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Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавними визитами Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса. Отмечалось, что страны Евросоюза и НАТО пришли в ярость.

Однако 16 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Он отметил, что страны Запада должны противостоять Орбану с «его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство».

Тогда же официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин.

15 июля стало известно, что ЕК отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время венгерского председательства.

Венгрия начала свое председательство в ЕС 1 июля.

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