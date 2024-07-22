Политолог предупредил о мести Трампа Зеленскому за жесткие слова в свой адрес

С возможным приходом экс-главы Белого дома Дональда Трампа к власти в США президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) не сможет прикрывать перевыборы в стране военным конфликтом. Такое мнение доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков высказал в понедельник, 22 июля.

«В ходе своей предвыборной кампании, дебатов и на крайнем митинге Трамп заявлял, что он остановит <военную операцию> на Украине. Остановка <конфликта> — это означает, что невозможно будет избежать проведение выборов на Украине. А они в любом случае приведут к тому, что Зеленский и его компании должны будут уйти», — сказал политолог в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что нелицеприятные выражения Зеленского в сторону Трампа сыграют плохую шутку с украинским лидером. Трамп злопамятный, он не прощает таких вещей. Поэтому ничего хорошего для Киева не будет, считает эксперт.

«В любом случае будет принята не формула Зеленского, а, скорее всего, за основу будет взят китайский вариант. Трамп на 99,9% уже снова сидит в Белом доме, и Зеленский это хорошо понимает, поэтому сразу ему позвонил», — сказал Зеленков.

Он добавил, что с приходом Трампа отношения США и России вряд ли улучшатся, но Запад, скорее всего, прекратит поставлять оружие Украине, что станет первым шагом для скорейшего завершения СВО.

«Поэтому стали появляться заявления Зеленского, что он хочет, несмотря на свой приказ, провести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — заключил Зеленков.

Еще 19 января Зеленский заявил, что его пугают слова Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа. Ранее, 17 января, он заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

Позднее, 20 июля, Зеленский сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта, пишет РИАМО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 июля заявил, что слова Зеленского о переговорах с Россией лучше, чем заявления о намерении «воевать до последнего украинца», но нужно дождаться конкретных действий с украинской стороны, передает НСН.

В последнее время украинский лидер всё чаще говорит о переговорах с Россией. Так, 15 июля Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать.

Позднее, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.