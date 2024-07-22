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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности переговоров с РФ

Песков: заявления Зеленского о диалоге лучше, чем об исключении контактов с РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Слова президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о переговорах с Россией лучше, чем заявления о намерении воевать до последнего украинца, но нужно дождаться конкретных действий с украинской стороны. Об этом 22 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский 20 июля сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.

«Это, конечно же, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», — отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле пока не могут судить, о чем именно идет речь, и нужно дождаться конкретных действий.

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

В последнее время украинский лидер всё чаще говорит о переговорах с Россией. Так, 15 июля Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать.

Позднее, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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