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Сюжет:

Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию

Вучич считает, что Путин звонками не хочет усиливать давление на Сербию
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Фото: TASS/ANDREJ CUKIC
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Лидер Республики Сербия Александр Вучич считает, что президент России Владимир Путин не хочет усиливать давление на Сербию из-за телефонных переговоров с ней.

«Если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал. И так же, если он пожелает. Но, если спросите меня, он учитывает позицию Сербии и с этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор», — сказал он в интервью телеканалу Pink.

Также он заявил, что Евросоюз (ЕС) обеспокоен тем, что Вучич не верит в будущее Европы.

«Я президент независимой и суверенной страны, у которой есть свои интересы. Если мой взгляд на реальную ситуацию на Украине отличается от их [ЕС], это не значит, что мы враги», — добавил президент.

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Ранее, 6 июля, вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя призывы стран Евросоюза (ЕС) к Сербии ввести санкции против Москвы и дистанцироваться от нее, заявил, что страна не изменит своим принципам и сохранит дружбу с Россией.

До этого, 28 июня, Вулин заявил, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям даже в условиях давления Евросоюза (ЕС). По его словам, Сербия является свободной и независимой страной, поэтому не будет вводить ограничения в отношении России, так как в ином случае она «потеряет друга».

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин 25 мая заявил, что в европейской политике царит атмосфера ненависти, там не приемлют попытки отдельных стран, например Венгрии, Словакии и Сербии, проводить независимую политику, и такие государства сталкиваются с угрозами, шантажом и насилием со стороны ЕС.

30 марта президент Сербии Александр Вучич заявлял о давлении со стороны Запада, в частности из-за отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

Также в марте президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.

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