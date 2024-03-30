Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США
Общество
Переводчик ФК «Динамо» рассказал о своем спасении из «Крокуса»
Спорт
Боец Рофаль победил Боронина в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия
Минобороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации
Спорт
Хейбати одолел Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его предыдущей судимости
Мир
Байден заявил о наступлении переломного момента для США
Спорт
Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче РПЛ
Общество
Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»
Мир
Посол заявил о готовности РФ выполнить обязательства при агрессии против Армении
Мир
Орбан заявил об отсутствии угрозы НАТО со стороны России
Мир
Дочь Алена Делона подала в суд на своих братьев из-за вторжения в частную жизнь
Мир
Байден заявил о страхе мировых лидеров из-за возможной победы Трампа на выборах
Мир
Рэпера 50 Cent обвинили в изнасиловании
Мир
Лауреат «Оскара» Луис Госсетт – младший умер на 88-м году жизни
Мир
В США пообещали продолжить передавать РФ данные о террористических угрозах
Сюжет:

Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против РФ

0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России . Об этом 29 марта во время обращения к нации заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ. Во-первых, из-за нашей военно-политической позиции, военного нейтралитета, во-вторых — из-за нашего отношения к конфликту на Украине и позиции Сербии, которая осуждает нападение на суверенную страну как Украина, но не присоединяется к санкциям в отношении РФ. Третья причина, связанная с предыдущими — западные страны ощущают большое давление из-за продвижения российских сил и неуверенности в том, как закончится конфликт на Украине», — сказал он.

По его словам, Белград оказался в сложном политическом положении не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и «платит очень высокую цену».

Как считает Вучич, страны Запада опасаются, что будущие политические сигналы Москвы украинскому конфликту могут основываться на косовском прецеденте, поэтому западники хотят «отнять этот козырь» у президента РФ Владимира Путина.

Блок и сферы: Белград сохранит дружеские отношения с РФ
Как победа партии Александра Вучича повлияет на решение косовского вопроса и отношения с Евросоюзом

Ранее, 27 марта, Вучич предупредил страну о серьезной угрозе. По его словам, Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Он добавил, что в ближайшие дни ознакомит народ страны со всеми вызовами, которые предстоят. Каких-либо других подробностей Вучич не озвучил.

22 марта спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич в беседе с «Известиями» рассказал о давлении еврочиновников. По его словам, они тайно требуют от Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России в обмен на дальнейший прогресс на пути евроинтеграции.

Тогда же в Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Москва высоко ценит, что Белград продолжает выстраивать двусторонний диалог, исходя из своих национальных интересов и родственных связей между народами двух стран, подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников Решетников.

6 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

Президент Сербии Александр Вучич 20 февраля описал отношения народов РФ и Сербии пословицей «Друг познается в беде». Кроме того, Вучич пожелал «российскому братскому и дружественному народу» безопасности и стабильности, а также успехов в проведении президентских выборов.

Еще 29 октября Вучич сообщал, что внешнее давление на республику из-за ее позиции в отношении России только усиливается. Он подчеркивал, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела никаких санкций против РФ, и позиция государства останется неизменной.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024