Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против РФ

Страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России . Об этом 29 марта во время обращения к нации заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ. Во-первых, из-за нашей военно-политической позиции, военного нейтралитета, во-вторых — из-за нашего отношения к конфликту на Украине и позиции Сербии, которая осуждает нападение на суверенную страну как Украина, но не присоединяется к санкциям в отношении РФ. Третья причина, связанная с предыдущими — западные страны ощущают большое давление из-за продвижения российских сил и неуверенности в том, как закончится конфликт на Украине», — сказал он.

По его словам, Белград оказался в сложном политическом положении не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и «платит очень высокую цену».

Как считает Вучич, страны Запада опасаются, что будущие политические сигналы Москвы украинскому конфликту могут основываться на косовском прецеденте, поэтому западники хотят «отнять этот козырь» у президента РФ Владимира Путина.

Ранее, 27 марта, Вучич предупредил страну о серьезной угрозе. По его словам, Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Он добавил, что в ближайшие дни ознакомит народ страны со всеми вызовами, которые предстоят. Каких-либо других подробностей Вучич не озвучил.

22 марта спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич в беседе с «Известиями» рассказал о давлении еврочиновников. По его словам, они тайно требуют от Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России в обмен на дальнейший прогресс на пути евроинтеграции.

Тогда же в Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Москва высоко ценит, что Белград продолжает выстраивать двусторонний диалог, исходя из своих национальных интересов и родственных связей между народами двух стран, подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников Решетников.

6 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

Президент Сербии Александр Вучич 20 февраля описал отношения народов РФ и Сербии пословицей «Друг познается в беде». Кроме того, Вучич пожелал «российскому братскому и дружественному народу» безопасности и стабильности, а также успехов в проведении президентских выборов.

Еще 29 октября Вучич сообщал, что внешнее давление на республику из-за ее позиции в отношении России только усиливается. Он подчеркивал, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела никаких санкций против РФ, и позиция государства останется неизменной.