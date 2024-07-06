Вице-премьер Сербии заявил о сохранении дружбы с Россией

Сербия не изменит своим принципам и сохранит дружбу с Россией. Такое заявление 5 июля сделал вице-премьер государства Александр Вулин, комментируя призывы стран Евросоюза (ЕС) к Сербии ввести санкции против Москвы и дистанцироваться от нее.

«Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции против России за сохранение принципа неизменности границ, то заявление представителя ЕС необходимо прочитать еще раз и убедиться, что это не фальшивые новости или какой-то обман с использованием искусственного интеллекта. Как еще мы должны понимать, что нас просят согласиться с тем, что границы каждой страны, даже Украины, священны, а границы Сербии — это вопрос согласия членов Европейского союза и пакта НАТО. Сербия — маленькая страна, но она не настолько мала, чтобы отказываться от себя и своего права выбирать друзей», — приводятся слова Вулина на сайте его партии «Движение социалистов».

Ранее, 4 июля, Вулин в статье на портале «Вечерне новости» заявлял, что Запад переписывает историю для очернения России. Он в статье напомнил читателям фразу маршала СССР Георгия Жукова о том, что Европа никогда не простит русским освобождение от Гитлера.

До этого, 28 июня, Вулин заявил, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям даже в условиях давления Евросоюза (ЕС). По его словам, Сербия является свободной и независимой страной и поэтому не будет вводить ограничения в отношении России, так как в ином случае она «потеряет друга».

30 марта президент Сербии Александр Вучич заявлял о давлении со стороны Запада, в частности из-за отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

Также в марте президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.