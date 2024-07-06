Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан заявил о достижении своей цели при визите в Москву
Мир
Байден заявил о продолжении участия в президентской гонке
Мир
В избиркоме Ирана сообщили о явке более 40% во втором туре выборов президента
Мир
Новый премьер Великобритании Стармер заявил о непоколебимой поддержке Украины
Мир
Премьер Словакии Фицо восхитился Орбаном после его посещения Москвы и Киева
Мир
В США анонсировали новые меры по укреплению ПВО Украины на саммите НАТО
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги
Мир
Бизнесмены в США написали письмо Байдену с призывом сняться с выборов
Мир
Вице-премьер Сербии заявил о сохранении дружбы с Россией
Мир
Жители Стамбула и ряда других городов Турции увидели в небе падающий метеорит
Мир
Эрдоган выразил надежду на возобновление черноморской зерновой сделки
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Мир
Явка во втором туре президентской гонки в Иране составила около 50%
Общество
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
В Ярославской области без воды и света остались 40 населенных пунктов
Сюжет:

Вице-премьер Сербии заявил о сохранении дружбы с Россией

Вулин: Сербия не изменит своим принципам и сохранит дружбу с Россией
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия не изменит своим принципам и сохранит дружбу с Россией. Такое заявление 5 июля сделал вице-премьер государства Александр Вулин, комментируя призывы стран Евросоюза (ЕС) к Сербии ввести санкции против Москвы и дистанцироваться от нее.

«Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции против России за сохранение принципа неизменности границ, то заявление представителя ЕС необходимо прочитать еще раз и убедиться, что это не фальшивые новости или какой-то обман с использованием искусственного интеллекта. Как еще мы должны понимать, что нас просят согласиться с тем, что границы каждой страны, даже Украины, священны, а границы Сербии — это вопрос согласия членов Европейского союза и пакта НАТО. Сербия — маленькая страна, но она не настолько мала, чтобы отказываться от себя и своего права выбирать друзей», — приводятся слова Вулина на сайте его партии «Движение социалистов».

«Республика Сербская точно не планирует замораживать российские активы»
Президент энтитета Милорад Додик — о заинтересованности в платежной системе «Мир», сотрудничестве с РЖД и строительстве газопровода из Сербии

Ранее, 4 июля, Вулин в статье на портале «Вечерне новости» заявлял, что Запад переписывает историю для очернения России. Он в статье напомнил читателям фразу маршала СССР Георгия Жукова о том, что Европа никогда не простит русским освобождение от Гитлера.

До этого, 28 июня, Вулин заявил, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям даже в условиях давления Евросоюза (ЕС). По его словам, Сербия является свободной и независимой страной и поэтому не будет вводить ограничения в отношении России, так как в ином случае она «потеряет друга».

30 марта президент Сербии Александр Вучич заявлял о давлении со стороны Запада, в частности из-за отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

Также в марте президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024