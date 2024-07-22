В Минфине объяснили причины снижения прогноза по доходам бюджета на 2024 год
Снижение прогноза по доходам на 2024 год с 35,065 до 35,062 трлн рублей связано с изменением структуры доходов, сказала в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
«В бюджетных поправках мы повысили прогноз ненефтегазовых поступлений (на 516,2 млрд, до 24,1 трлн) и несколько снизили ожидания по сырьевым (на 519 млрд, до 11,0 трлн). Величины, на которые они меняются, очень похожи — это случайное совпадение», — объяснила она.
При составлении бюджета в прогнозе закладывались более оптимистичные предпосылки по нефтегазовым доходам, в первую очередь по ценам, теперь учитывается фактическая динамика, добавила представитель Минфина. По ее словам, несмотря на снижение прогноза, сырьевые поступления всё равно остаются выше базовых — Фонд национального благосостояния пополняется. При этом по ненефтегазовым статьям наблюдается положительная динамика, в том числе по НДС и по налогу на прибыль, резюмировала Елена Лебединская.
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«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»