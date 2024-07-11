Излишества вредны: Россия резко сократила дефицит бюджета
Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2024 года составил 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина. Объем доходов бюджета в первом полугодии 2024 года составил 17 трлн рублей — плюс 38% к аналогичному периоду прошлого года. Какие ключевые факторы повлияли на сокращение дефицита бюджета и как будет складываться ситуация с госфинансами далее, выясняли «Известия».
Существенное сокращение
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей, что на 38% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика, говорится в сообщении Минфина.
Объем расходов федерального бюджета по итогам января-июня 2024 года составил 18 022 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3% год к году.
Таким образом, по итогам января-июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 929 млрд рублей и соответствует 0,5% от прогнозируемого на текущий год ВВП РФ. Это на 1,421 трлн рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года — тогда дефицит бюджета составлял 1,4% ВВП.
Дорогая нефть и новые рынки
Сокращение дефицита произошло на фоне глобальной экономической нестабильности и санкционного давления на Россию, а увеличение доходов бюджета стало одним из ключевых факторов сокращения дефицита.
Причем основными драйверами роста стали как нефтегазовые доходы, так и ненефтегазовые, практически в равной степени: прибавка составила 2,3 трлн и 2,4 трлн рублей соответственно.
Восстановление цен на нефть и газ на мировых рынках привело к увеличению экспортных поступлений в бюджет.
Цены на нефть в первой половине 2024 года стабильно выше $80 за баррель за эталонный Brent, что подтолкнуло вверх стоимость и российской нефти, привязанной к эталону. Так, если в первом полугодии 2023 года средняя цена нефти основного экспортного российского сорта Urals составляла около $52,5 за баррель, то за тот же период 2024-го — около $69,1 за баррель.
Вдобавок Россия существенно расширила количество импортеров своей нефти, став в этом году крупнейшим поставщиком нефти в Индию.
Наблюдавшиеся сложности в поставках как из-за нехватки танкеров, так и из-за проблематичности для индийского бизнеса осуществлять международные расчеты в рупиях и рублях, теперь, по всей видимости, успешно решены, если Индия и РФ 70% взаимной торговли осуществляют в своих национальных валютах, замечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Сверхплановые поступления
— Доходы федерального бюджета рассчитаны на основе экспортных цен на нефть марки Urals, равных $71,3 за баррель, и газ ($268,8 за тысячу кубометров), и если цена на нефть была выше расчетной в марте и начиная с середины мая, то цены на газ опускались ниже плановых только в феврале. Налицо рост сверхплановых нефтегазовых доходов, — уточняет Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ.
Здесь положительно повлияло и ослабление курса рубля. В феврале-мае текущего года курс колебался в диапазоне 90–92,5 рубля за доллар, притом что в бюджет была заложена цена нефти $71,3 и курс 90,1 рублей за доллар. Кроме того, по предварительным оценкам, ВВП вырос за первое полугодие на 5% — это положительно сказалось на росте прочих доходов, замечает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.
Что касается ненефтегазовых доходов, это, в первую очередь, различные виды фискальных сборов. Их увеличению способствовал как высокий уровень инфляции в стране — чем выше цены, тем больше налогов приходится платить — так и рост деловой активности, а также введение новых сборов и увеличение ставок по действующим, отмечает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.
Устойчивый бюджет
Экономисты подчеркивают: сегодня можно говорить о достаточно высокой устойчивости государственных финансов. Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO, выделяет несколько аспектов сбалансированности российского бюджета.
— Во-первых, консервативная фискальная политика, направленная на поддержание макроэкономической стабильности. Это включает в себя соблюдение бюджетного правила, которое ограничивает использование нефтегазовых доходов для финансирования текущих расходов и направляет их в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Во-вторых, ФНБ продолжает оставаться важным инструментом для поддержания бюджетной устойчивости. По состоянию на июнь 2024 года объем средств в ФНБ составил около 13 трлн рублей, что позволяет компенсировать возможные бюджетные дефициты в будущем. Наконец, риски фискальной нестабильности снижает низкий уровень государственного долга РФ. По данным Центрального банка, государственный долг России составляет около 18% ВВП, — говорит эксперт.
Поправки в закон о бюджете 2024 года сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме и предусматривают дефицит в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Эти поправки позволят бюджету продолжать оставаться сбалансированным, считают экономисты.
С 2025 года, когда вступят в силу новые поправки, связанные с прогрессивной шкалой НДФЛ и повышением ставки налога на прибыль, как федеральный, так и региональные бюджеты получат в общей сложности около 2 трлн рублей дополнительных доходов, прогнозируют аналитики Freedom Finance Global. По их оценкам, в 2025 году дефицит бюджета будет менее 0,5%, а в 2026 году федеральный бюджет РФ станет вообще бездефицитным.