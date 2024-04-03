Прикосновенный запас: зачем Минфин продал 23 тонны золота из ФНБ

На счетах по учету средств Фонда национального благосостояния на 1 апреля находится 334,863 т золота в обезличенной форме. По состоянию на 1 марта уровень составлял 358,015 т драгметалла. Таким образом, в марте было продано 23,15 т золота, по заявлению Минфина, «в рамках управления ликвидной частью». Аналогичный объем реализованных средств отражен в неликвидной части ФНБ. Почему Минфин реализовал золото из ФНБ, сколько еще планируется продать или закупить до конца 2024 года и какими будут последствия — читайте в материале «Известий».

Важные расходы

Продавать золото из Фонда национального благосостояния начали зимой 2023 года. Тогда в январе Минфин впервые реализовал 3,6 т золота, чтобы покрыть дефицит бюджета. Экспериментальная сделка по продаже золота и юаней принесла в казну 38,5 млрд рублей. Вместе с тем дефицит только по итогам января составил 1,76 трлн рублей.

Из средств ФНБ финансируются проекты федерального масштаба. Так, по итогам 2023 года из государственной «кубышки» извлекли 1,1 трлн рублей. Из них 42% активов потратили на инфраструктурные проекты.

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В прошлом году почти 300 млрд рублей из ФНБ потрачено на выкуп иностранных самолетов в собственность российских авиакомпаний. Ранее воздушные судна находились в лизинге. Еще 175,4 млрд рублей потратили на предоставление в лизинг отечественных самолетов на льготных условиях. 87 млрд рублей ушло на формирование доступного фонда арендного жилья в Дальневосточном федеральном округе.

116,2 млрд рублей выделено в 2023 году на строительство важного инфраструктурного объекта — автодороги Казань – Екатеринбург. На сумму 86 млрд рублей профинансировано развитие железнодорожной инфраструктуры центрального таможенного управления. Еще 83 млрд рублей потратили на реализацию программы «Фонд развития территорий», которая предполагает финансирование объектов жилищно-коммунального хозяйства. Еще на 7,9 млрд рублей профинансировано строительство трассы М-11 «Нева» — в обход города Тверь. На 12,4 млрд рублей закуплен подвижной состав для метрополитена Северной столицы.

ФНБ выполняет свою прямую функцию: деньги, отложенные «на черный день», теперь используются для удовлетворения важнейших нужд государства, утверждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

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— Все перечисленные изменения, бесспорно, качественно улучшат жизнь миллионов россиян — если не прямо, как в случае с улучшением транспортной инфраструктуры или с программой развития регионов, то опосредованно. Так, проект в Усть-Луге обеспечит несколько сотен и тысяч рабочих мест, улучшит логистику в регионе, принесет в бюджеты, региональный и федеральный, больше налогов, — говорит она.

В 2024 году планируется вывести из ФНБ порядка 880 млрд рублей. Таким образом, отмечают опрошенные эксперты, скорее всего, вывод средств в виде юаней или золота продолжится и в течение 2024 года.

— Но это будут плановые изъятия, — подчеркнула Юлия Макаренко. — Тем не менее продажа активов будет совершаться с оглядкой на текущий курс рубля и мировые цены на золото — для реализации на наиболее выгодных для России условиях.

В Министерстве финансов РФ и Центральном банке не ответили на запросы «Известий» относительно планов по продаже золотых резервов Фонда национального благосостояния.

Разумное решение

Реализовав в течение марта более чем 23 т золота, Минфин решил задачу финансирования дефицита бюджета, но все ликвидные активы находятся либо в юанях, либо в золоте, оценивает действия ведомства заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Абрамов.

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По мнению эксперта, продажа золота была вынужденным, но разумным инвестиционным решением.

— Сегодня золото находится на уровнях примерно $2300 за тройскую унцию, это исторически рекордный уровень. Таким образом, реализация для России как продавца оказалась выгодной, — говорит он.

В разных направлениях

Минфин регулярно приобретает как иностранную валюту, так и золото. Так, с 5 апреля по 7 мая планируется закупать эти виды активов наиболее усиленно — на 6,5 млрд рублей ежедневно, то есть в 2,4 раза больше, чем за прошедший период в месяц с 7 марта по 4 апреля, когда ведомство закупило золота и инвалюты на 73,2 млрд рублей, или по 3,7 млрд рублей в день.

Причина — в дополнительных нефтегазовых доходах, полученных по итогам сделок. По итогам апреля 2024 года ожидается 128,3 млрд рублей такой прибыли. Это больше, чем по итогам марта (107 млрд рублей).

И напротив, в зависимости от объема проведенных Минфином сделок и для недопущения чрезмерного ослабления или укрепления рубля в рамках бюджетного правила Банк России продает часть иностранной валюты (как правило, юаней) на сумму 600 млн рублей в день с 5 апреля по 7 мая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эти операции никак не связаны с продажей золота и инвалюты из средств ФНБ, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Первое направлено на конкретную реализацию проектов федерального масштаба. Второе предназначено для реализации российскими компаниями дополнительных доходов от продажи нефти и нефтепродуктов, — рассказала она изданию.

Также, по словам эксперта, покупка активов в виде золота и иностранной валюты — отчасти вынужденная мера для диверсификации и накопления федеральных резервов.

— Притом что часть средств Центробанка оказалась заморожена силами иностранных государств, золото показало себя как наиболее защитный актив, — добавила она.