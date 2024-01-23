Горшочек — свари: что будет с общенациональной «копилкой» в 2024 году

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в декабре сократился за счет финансирования дефицита федерального бюджета. Однако в 2024 году прогнозируется пополнение ФНБ, рассказали «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты РФ. По оценкам профильных экспертов, судя по замедлениям темпов роста прежде всего европейской экономики, в этом году спрос на нефть будет умеренным, а это значит, что, вероятно, таким же окажется и пополнение ФНБ. Между тем использование «копилки» в прошлом году было траншевым и довольно незначительным : деньги тратились на важное инфраструктурное развитие. Поскольку наша страна нуждается в форсированном развитии, в текущей ситуации, убеждены эксперты Госсовета, необходима корректировка действующего бюджетного правила, за счет которого идут накопления в ФНБ. Подробности — в материале «Известий».

Время копить, время тратить

Объем ФНБ по итогам прошлого года, по подсчетам Минфина, достиг 12 трлн рублей (эквивалентно 8,0% ВВП, или $133 млрд), увеличившись за год на 1,5 трлн рублей, в основном за счет валютной и рыночной переоценки. При этом ликвидная часть отечественного «стабфонда», представляющая собой денежные средства на счетах в Центробанке, сократилась на 1,1 трлн рублей, до 5 трлн ($56 млрд). Существенная часть снижения ликвидной части пришлась на последний месяц года, что отражает в первую очередь операции по использованию «копилки» для покрытия дефицита федерального бюджета, а также интенсификацию операций по инвестированию средств ФНБ в российские финансовые активы.

— ФНБ копили в свое время, чтобы тратить. Было принято решение дать авиапрому большой объем средств. Но до реальных расходов пока дело не доходит, — сказал «Известиям» экс-замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. — В основном шло траншевое использование «копилки». В таких случаях речь идет о возвратных средствах ФНБ, что дает возможность получить относительно дешевый депозит. Соответственно, недорого кредитовать инициаторов проектов. Это деньги на полезное дело — на инфраструктурное развитие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В соответствии с законом в 2024 году Минфин сможет использовать до 1,3 трлн рублей из ФНБ в рамках операций, не связанных с регулярным бюджетным правилом по нефти (антикризисные расходы). В нашей стране использование ресурса Фонда национального благосостояния для покрытия по крайней мере временных дефицитов бюджета стало постоянной институцией бюджетной политики.

— Пополнение ФНБ происходит в основном за счет применения так называемого бюджетного правила, связанного с неполным зачислением средств от продажи углеводородов, и, судя по замедлениям темпов роста прежде всего европейской экономики, в этом году спрос на нефть будет умеренным , — прогнозирует экс-председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин. — То есть большого роста цены нефти и нефтепродуктов ожидать не приходится. И, скорее всего, мы столкнемся с необходимостью траты этих средств — с продажей за рубли средств ФНБ Центральному банку и, может быть, каким-то банковским институтам.

По его словам, сейчас ФНБ рассчитан на покрытие текучки дефицитов. При этом российский фонд с задачей увеличения объема бюджетных расходов справляется , отметил Дубинин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно текущей версии бюджетного правила, без учета антикризисных расходов перечисление дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ будет осуществляться при ценах на российскую нефть выше $60 за баррель, а фактически — с учетом антикризисной надбавки — планка наполнения ФНБ в 2024 году по цене на российскую нефть составляет около $65 за баррель против $43 за баррель в 2021 году.

— Учитывая, что Минфин, вероятно, продолжит осуществлять операции по размещению ФНБ в российские активы, а также то, что нельзя исключать возможность повышения планов по расходам в течение года, дальнейшее сокращение ликвидной части ФНБ в 2024 году является возможным сценарием , — предвидит главный экономист по России и СНГ+ инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Софья Донец. — Достаточно быстрое исчерпание ликвидных бюджетных сбережений за последние годы, на наш взгляд, повышает стимулы для сокращения дефицита бюджета для обеспечения его долгосрочной устойчивости.

По ее суждению, дальнейшие перспективы накопления ФНБ будут зависеть от успешности бюджетной консолидации, по которой Минфин заявляет амбициозные цели на 2025–2026 годы. Антикризисная надбавка за счет средств ФНБ на этот период пока не предусмотрена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ничего критичного

Несмотря на то что ликвидная часть ФНБ действительно сократилась в прошлом году, в то же время, если посмотреть на исторический объем ФНБ в процентах к ВВП, сейчас мы находимся на уровне 2020 года и значительно выше уровней 2010–2020 годов , замечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

— В абсолютных же значениях размер фонда по-прежнему превышает 10 трлн рублей. То есть с ФНБ сейчас всё в порядке и ничего критичного не происходит, — успокаивает он. — На данный момент в ФНБ не осталось «токсичных» валют — для этой операции был распродан весь остаток евро.

Эксперт также обращает внимание на дефицит бюджета: по итогам года он оказался меньше заложенных уровней (в процентах к ВВП) и Минфин мог продолжить занимать на рынке для его финансирования.

— Однако вместо этого ведомство решило выбрать лимит на 2023 год из ФНБ (2,9 трлн рублей). Вполне вероятно, что не хотели «давить» на кривую, — размышляет Джиоев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Софья Донец отмечает, что нынешняя величина ФНБ может меняться под действием курсовой (ликвидная часть инвестируется в валюте) и рыночной цен (в части, например, российских активов).

Нужно менять бюджетное правило

Россия нуждается в форсированном развитии, а значит, в текущей ситуации необходима корректировка действующего бюджетного правила , заявил «Известиям» член комиссии Государственного совета РФ, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. Накладываемые в рамках бюджетной политики ограничения, с одной стороны, способствуют накоплению резервов в ФНБ, но с другой — уменьшают возможности для развития России, уверен он.

— В мире большое количество суверенных фондов, созданных в качестве стабилизирующего механизма обеспечения граждан в долгосрочном периоде, — говорит Альберт Бахтизин. — Самые большие из них аккумулируют на порядок больше средств, чем российский фонд. Возникают следующие вопросы: достаточно ли в нем средств и эффективно ли действующее бюджетное правило?

Сегодня ситуация по «копилкам» разных стран сильно разнится (объем суверенных фондов варьируется от 5 до 300% от ВВП) и определить оптимум для России тяжело, подчеркивает эксперт.

В свою очередь, в МВФ признается необходимость создания стабилизирующих фондов, которые осуществляют функцию выравнивания расходов в рамках периода, когда цены на экспортируемые ресурсы растут, и периода, когда они падают. Помимо этого, эти фонды необходимы для решения проблемы неравенства благосостояния между поколениями и для долгосрочной финансовой устойчивости, считает Бахтизин.

Справка «Известий» Активы крупнейших суверенных фондов (по состоянию на третью декаду января 2024 года; по данным ЦЭМИ РАН): Norway Government Pension Fund Global (Норвегия — $1477,7 млрд); China Investment Corporation (Китай — 1239,9) и SAFE Investment Company (Китай — 1090,0); Abu Dhabi Investment Authority (ОАЭ — 853,0); Kuwait Investment Authority (Кувейт — 803,0); Public Investment Fund (Саудовская Аравия — 776,7); Qatar Investment Authority (Катар — 475,0); Turkey Wealth Fund (Турция — 279,3); National Development Fund of Iran (Иран — 156,5); Фонд национального благосостояния (Россия — $133,4 млрд).

Что с денежной базой

Объем денежной базы в узком определении в России на 12 января составил 18,255 трлн рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 29 декабря денежная база в России равнялась 18,591 трлн рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,81%, или на 336,1 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Волноваться не стоит, ведь за последние два года отчетливо прослеживается ее рост, — говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. — С января 2022 года денежная база выросла на 4,2 трлн рублей. В январе это стандартная ситуация. В конце декабря банки берут максимальное количество денег для банкоматов и касс, потому что в праздники традиционно высокий спрос на наличность, поэтому все участники рынка берут наличные с запасом.

По мнению Войлукова, на 1 января 2025 года денежная база превысит показатель 21 трлн рублей.

— Денежная база — мера финансовой неграмотности населения, — говорит председатель правления АКБ «Держава» ПАО Алексей Скородумов. — Эти 18 трлн рублей в наличных означают потерю почти 3 трлн рублей в год (или 20 тыс. рублей на каждого гражданина) от того, что деньги не размещены на вклады. Причиной снижения могло бы быть и увеличение финансовой грамотности населения или массовый переход на безналичные расчеты, но, мне кажется, это пока не тот случай.