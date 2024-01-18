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Указали на дверь: из Фонда национального благосостояния «изгнали» евро

Россия ориентируется на юани и золото
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Фонде национального благосостояния (ФНБ) России не осталось евро: только юани, золото и рубли. Еще ранее оттуда исключили американский доллар. Как и по каким причинам изменилась структура главной «кубышки» страны, насколько она ликвидна и надежна и какие преимущества дает отсутствие в фонде недружественных валют, выясняли «Известия».

Распродали евро

Минфин РФ в декабре 2023 года обнулил остатки средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), хранившихся в евро. Все активы ФНБ были конвертированы в китайские юани, золото и рубли, сообщило министерство.

Часть средств ФНБ в европейской валюте на сумму €573,7 млн была реализована за 2,9 трлн рублей. Полученные деньги были направлены в федеральный бюджет.

«В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток», — указано в сообщении.

евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Интересно, что от доллара в Фонде национального благосостояния избавились еще в середине 2021 года. Необходимость в такой мере назрела из-за возможных санкций и опасений, что транзакции в американской валюте будут затруднены. Средства переложили в евро и юани, тогда же в фонд впервые вошло золото.

Теперь из «кубышки» изгнали и единую европейскую валюту. Структура ФНБ будет выглядеть следующим образом: до 60% Минфин планирует размещать в юанях, до 40% — в золоте. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.

Все остальные валюты недружественных стран, а, помимо евро, это японские иены и британские фунты стерлингов, в декабре 2023-го продали на бирже для покрытия дефицита бюджета.

Безрисковые активы

Исключение недружественных валют из ФНБ аналитики считают вполне логичным шагом, с учетом нарастающего санкционного давления Запада и заморозки части российских резервов в объеме около $300 млрд.

— Основанием послужило предложение Счетной палаты в конце июля 2022 года исключить валютные доли в структуре ФНБ тех стран, которые ввели против России санкции. Теперь валютная корзина Фонда национального благосостояния формируется только из тех активов, которые ведомство считает безрисковыми, — указывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

золото
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Юань уже фактически одна из ключевых валют для осуществления международных расчетов после доллара США. Монетарное золото — ликвидный и ценный актив. Вложения в драгметалл позволяют сохранить средства ФНБ на очень долгий срок, при этом золото конвертируется в любую валюту, — добавляет директор «S+Консалтинг» Александр Силаков.

Объективные недостатки

Таким образом, нынешняя структура активов не только стратегический выбор, но и вынужденная мера в ответ на внешние обстоятельства. Главное преимущество — невозможность заморозить или осуществить иные ограничения в отношении средств ФНБ. Однако эксперты отмечают и определенные недостатки принятого решения, в первую очередь некоторое снижение диверсификации активов фонда.

юань
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, в периоды экономической нестабильности его ликвидность может быть ниже по сравнению с валютными активами. Юань хоть и набирает популярность как мировая валюта, всё еще уступает в ликвидности и стабильности доллару США и евро. Кроме того, торговля юанем может быть подвержена влиянию политики Китая. Рубль же, характеризующийся значительными колебаниями и меньшей ликвидностью на международных рынках, вносит дополнительный риск в структуру фонда, — указывает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Сохранение резервов

Однако главной задачей всё же остается снижение внешних рисков и приумножение «неприкосновенного запаса» страны на случай непредвиденных ситуаций. ФНБ объемом 11,9 трлн рублей ($133,4 млрд), куда направляют все сверхдоходы от продажи нефти, — часть международных резервов России.

В декабре прошедшего года Фонд национального благосостояния также пополнился облигациями компаний РЖД, «Российские автомобильные дороги», «Фонд развития территорий», «Авиакапитал-Сервис», АО ГТЛК и других организаций на сумму 293 млрд рублей.

— Инвестирование средств ФНБ в облигации и акции российских компаний является такой же диверсификацией средств фонда. Это и логично — хранить средства фонда в нацвалюте страны и инвестировать их в российскую экономику через покупку бумаг отечественных компаний. При этом Китай — страна с достаточно сильной экономикой, и рисков инвестиций в юань я не наблюдаю. Золото также является сильным инструментом для сохранения капитала и диверсификации средств фонда, — считает инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

график
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Вопрос скорее к тому, почему недружественные валюты продолжали оставаться на балансе фонда после блокировки части международных резервов ЦБ. Никаких негативных последствий для экономики их отсутствие не несет, — подчеркивает Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал».

В декабре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов указал на то, что свободные ресурсы ФНБ, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей. Министр добавил, что государство обеспечено финансами для выполнения всех обязательств.

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