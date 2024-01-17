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Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния

Минфин России: счет в евро в ФНБ в декабре 2023 года обнулен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минфин РФ в декабре 2023 года обнулил остатки средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в евро. Все активы ФНБ были конвертированы в китайские юани, золото и рубли. Об этом сообщается на сайте министерства в среду, 17 января.

Как уточняется, часть средств ФНБ в европейской валюте на сумму €573,7 млн была реализована за 2,9 трлн рублей. Полученные средства были направлены в федеральный бюджет.

«В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток», — указано в сообщении.

Отмечается также, что в декабре прошедшего года Фонд национального благосостояния пополнился облигациями компаний РЖД, «Российские автомобильные дороги», «Фонд развития территорий», «Авиакапитал-Сервис», АО ГТЛК и других компаний на сумму 293 млрд рублей, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, в Минфине сообщили, что объем ФНБ на 1 января составил 11,965 трлн рублей, что составляет 8% валового внутреннего продукта (ВВП), который прогнозировался на 2023 год.

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Ранее, 10 января, опрошенные «Известиями» финансовые эксперты выразили мнение, что рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале 2024-го. Началу укрепления рубля в первые рабочие дни января поспособствовало заявление Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния в текущим году, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Тогда же глава Минфина РФ Антон Силуанов доложил президенту России Владимиру Путину об итогах года. Он отметил, что ситуация с финансами в стране устойчивая. В конце декабря он сообщил о том, что Минфин перевыполнил планы по пополнению бюджета налогом на сверхприбыль, в этом году уже поступило 315 млрд рублей. При этом он добавил, что поступлений в 2024 году по базовой ставке налога 10% Минфин не ожидал. Все потенциальные плательщики анонсировали намерение воспользоваться пятипроцентной опцией. Силуанов подтвердил, что компании так и поступили, уплатив 5%.

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