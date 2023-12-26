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Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль

Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль

Силуанов: в бюджет России поступили 315 млрд налога на сверхприбыль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минфин перевыполнил планы по пополнению бюджета налогом на сверхприбыль, в этом году уже поступило 315 млрд рублей, заявил глава ведомства Антон Силуанов 26 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы даже перевыполнили наши планы. В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра — 315. 315 млрд рублей уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — пояснил финансист.

Поступлений в 2024 году по базовой ставке налога 10% Минфин не ожидал. Все потенциальные плательщики анонсировали намерение воспользоваться пятипроцентной опцией. Силуанов подтвердил, что компании так и поступили, уплатив 5%.

«Да, 5% лучше, чем 10%», — подтвердил министр.

До этого, 6 декабря, Силуанов рассказал «Известиям», что введение в этом году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания, в бюджет поступило более 300 млрд рублей. Указанный налог является разовым и предлагает налогоплательщику выбор — заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем уже по ставке 10%.

Ранее, 20 ноября, Силуанов рассказал на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, что на тот момент бюджет получил от налога на сверхприбыль 40 млрд рублей. При этом министр отметил, что основной период уплаты налогов приходится на ноябрь–декабрь.

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Закон о налоге на сверхприбыль вступает в силу 1 января 2024 года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Компании должны уплатить его до 28 января 2024 года, однако у них была возможность снизить сумму налога до 5% путем внесения обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года.

Под налогообложение подпадают компании, у которых за 2021–2022 годы доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей.

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