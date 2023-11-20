Силуанов рассказал о полученных с налога на сверхприбыль 40 млрд рублей
Бюджет России на данный момент получил от налога на сверхприбыль 40 млрд рублей. Об этом 20 ноября сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«По налогу на сверхприбыль мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей, из них, из той суммы, которую мы сегодня планируем, поступило около 40 млрд рублей», — сказал он.
Силуанов добавил, что основной период уплаты налогов приходится на ноябрь-декабрь, и выразил надежду, что до конца года планируемая сумма будет собрана.
Закон о налоге на сверхприбыль вступает в силу 1 января 2024 года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы, компании должны уплатить его до 28 января 2024 года, однако у них есть возможность снизить сумму налога вдвое, до 5%, если они внесут обеспечительный платеж до 30 ноября 2023 года.
Под налогообложение подпадают компании, у которых за 2021–2022 годы доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей. Все остальные компании, в том числе созданные после 2020 года, будут платить только налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Также налог на сверхприбыль не касается застройщиков, которые реализовывали проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.