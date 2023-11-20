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Силуанов рассказал о полученных с налога на сверхприбыль 40 млрд рублей

Силуанов: налог на сверхприбыль пока принес в бюджет 40 млрд рублей
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Бюджет России на данный момент получил от налога на сверхприбыль 40 млрд рублей. Об этом 20 ноября сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«По налогу на сверхприбыль мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей, из них, из той суммы, которую мы сегодня планируем, поступило около 40 млрд рублей», — сказал он.

Силуанов добавил, что основной период уплаты налогов приходится на ноябрь-декабрь, и выразил надежду, что до конца года планируемая сумма будет собрана.

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Закон о налоге на сверхприбыль вступает в силу 1 января 2024 года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы, компании должны уплатить его до 28 января 2024 года, однако у них есть возможность снизить сумму налога вдвое, до 5%, если они внесут обеспечительный платеж до 30 ноября 2023 года.

Под налогообложение подпадают компании, у которых за 2021–2022 годы доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей. Все остальные компании, в том числе созданные после 2020 года, будут платить только налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Также налог на сверхприбыль не касается застройщиков, которые реализовывали проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.

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