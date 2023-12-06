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Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
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Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль

Силуанов: введение налога на сверхприбыль оправдало ожидания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Введение в этом году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания, в бюджет поступило более 300 млрд рублей. Об этом 6 декабря сообщил «Известиям» глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 млрд рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 млрд рублей», — сказал он.

Министр напомнил, что указанный налог является разовым и предлагает налогоплательщику выбор — заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем уже по ставке 10%. В то же время Силуанов выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года.

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Ранее, 20 ноября, Силуанов рассказал на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, что на тот момент бюджет получил от налога на сверхприбыль 40 млрд рублей. При этом министр отметил, что основной период уплаты налогов приходится на ноябрь-декабрь.

Позже, 27 ноября, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин дал «Известиям» прогноз, что до конца ноября налог со «скидкой» (по ставке 5% вместо 10%) заплатят 3/4 всех компаний, которые подпадают под сбор.

Закон о налоге на сверхприбыль вступает в силу 1 января 2024 года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Компании должны уплатить его до 28 января 2024 года, однако у них была возможность снизить сумму налога до 5% путем внесения обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года.

Под налогообложение подпадают компании, у которых за 2021–2022 годы доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей. Все остальные компании, в том числе созданные после 2020 года, будут платить только налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Также налог на сверхприбыль не касается застройщиков, которые реализовывали проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.

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