Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль

Введение в этом году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания, в бюджет поступило более 300 млрд рублей. Об этом 6 декабря сообщил «Известиям» глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 млрд рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 млрд рублей», — сказал он.

Министр напомнил, что указанный налог является разовым и предлагает налогоплательщику выбор — заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем уже по ставке 10%. В то же время Силуанов выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года.

Ранее, 20 ноября, Силуанов рассказал на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, что на тот момент бюджет получил от налога на сверхприбыль 40 млрд рублей. При этом министр отметил, что основной период уплаты налогов приходится на ноябрь-декабрь.

Позже, 27 ноября, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин дал «Известиям» прогноз, что до конца ноября налог со «скидкой» (по ставке 5% вместо 10%) заплатят 3/4 всех компаний, которые подпадают под сбор.

Закон о налоге на сверхприбыль вступает в силу 1 января 2024 года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Компании должны уплатить его до 28 января 2024 года, однако у них была возможность снизить сумму налога до 5% путем внесения обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года.

Под налогообложение подпадают компании, у которых за 2021–2022 годы доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей. Все остальные компании, в том числе созданные после 2020 года, будут платить только налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Также налог на сверхприбыль не касается застройщиков, которые реализовывали проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.