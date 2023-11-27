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Бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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До конца ноября налог на сверхприбыль со «скидкой» (по ставке 5% вместо 10%) заплатят 3/4 всех компаний, которые подпадают под сбор. То есть сумма платежей будет порядка 225 млрд рублей. Такой прогноз дал «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что на 20 ноября бюджет получил от windfall tax только 40 млрд из ожидаемых 300 млрд. При этом, по его словам, основной период уплаты придется на ноябрь-декабрь.

Об уплате налога по сниженной ставке уже отчитались некоторые компании — в частности, Норникель (в сумме около 8,3 млрд рублей) и HeadHunter (268 млн).

«Ожидания Минфина, что большая часть сбора поступит в бюджет до 30 ноября, в целом логичны. Но возможно, что некоторые компании сделают выбор в пользу более позднего платежа — например, если им нужна рублевая ликвидность до конца года, а занимать средства с учетом высоких процентных ставок стало слишком дорого», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Бюджет может привлечь от сборов на 100 млрд больше, чем планирует Минфин, то есть 400 млрд, оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, только 70 крупнейших публичных компаний — «голубых фишек» смогут обеспечить поступления в размере почти 200 млрд.

Эксперт резюмировала: при этом есть еще непубличные предприятия, которые подпадают под критерии уплаты налога — их большинство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги впереди: бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль

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