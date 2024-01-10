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Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
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Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года

Путин сообщил, что глава Минфина Силуанов доложил ему об итогах года
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов доложил президенту России Владимиру Путину об итогах года, сообщив, что ситуация с финансами в стране устойчивая. Об этом заявил сам глава государства в среду, 10 января, на встрече с представителями общественности Анадыря.

«Вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год», — рассказал Путин.

Как отметил президент, Силуанов сообщил ему, что «бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно».

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Ранее, 26 декабря, Силуанов сообщил о том, что Минфин перевыполнил планы по пополнению бюджета налогом на сверхприбыль, в этом году уже поступило 315 млрд рублей. При этом он добавил, что поступлений в 2024 году по базовой ставке налога 10% Минфин не ожидал. Все потенциальные плательщики анонсировали намерение воспользоваться пятипроцентной опцией. Силуанов подтвердил, что компании так и поступили, уплатив 5%.

Ранее в том же месяце министр финансов рассказал «Известиям», что введение в этом году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания, в бюджет поступило более 300 млрд рублей. Указанный налог является разовым и предлагает налогоплательщику выбор — заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем уже по ставке 10%.

Также в декабре Силуанов сообщил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей. По его словам, свободные ресурсы ФНБ, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей. По его словам, государство обеспечено финансами для выполнения всех обязательств.

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