Водить за прогноз: рубль удержится ниже 90 за доллар в I квартале

Рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В первые рабочие дни января курс остановился ниже этой психологически важной отметки. Причины — в продаже валюты со стороны ЦБ по бюджетному правилу, требование к экспортерам по обязательной реализации выручки в иностранных денежных единицах, а также налоговый период. По ожиданиям экономистов, рубль продолжит улучшать позиции, а в позитивном сценарии курс может опуститься вплоть до 83 за доллар.

Почему рубль окреп к доллару

В первые рабочие дни января доллар закрепился ниже психологически важной отметки в 90 рублей. К 18:00 10 января «американец» торговался на уровне 89,4. Евро также ослаб относительно российской валюты и опустился ниже 98 рублей — это минимум с середины декабря 2023 года.

Началу укрепления рубля поспособствовало заявление Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния в 2024 году, уточнил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Это значит, что ФНБ будет накапливать резервы, закупая валюту, а ЦБ станет возвращать ее объемы обратно на рынок.

Регулятор подчеркнул, что в рамках бюджетного правила будет продавать иностранных денег на 11,8 млрд рублей в день. Благодаря этому на рынок поступит больше иностранной валюты, что поддержит курс. После этой новости рубль окреп с 91 до 89,36 за доллар, напомнил эксперт.

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— Это довольно существенный объем для валютного рынка, — отметил ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Лишь благодаря действиям ЦБ рубль может окрепнуть вплоть до 86 за доллар США, подчеркнул эксперт.

Основную поддержку оказывают монетарные и регуляторные факторы, пояснил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. После праздничной паузы на рынок вернулись экспортеры, которые по-прежнему должны продавать большую часть своей выручки в соответствии с указом президента от 11 октября 2023 года.

— Крайне низкая ликвидность рынка на праздниках не позволяла компаниям проводить крупные операции, и теперь, когда ликвидность вернулась, они, вероятно, возобновили продажу валютной выручки, — пояснил экономист Константин Церазов.

Помимо того, более стабильное положение рубля обусловлено высокой ключевой ставкой, которая, по-видимому, сохранится на своем уровне (16%), по крайней мере, в I квартале, добавила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. Это снизит темпы роста кредитования, повысит склонность населения к сбережению средств и уменьшит спрос на иностранные деньги в РФ, что поддержит нацвалюту.

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В третьей декаде января рубль получит особую поддержку от налогового периода, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. До 28 января крупный бизнес должен будет уплатить налог на сверхприбыль. Среди таких компаний есть немало экспортеров — чтобы рассчитаться с государством, им придется перевести часть своих активов в рубли, что дополнительно поддержит спрос на нацвалюту. Поэтому она будет крепнуть весь январь, а до конца квартала курс может достигнуть 83 за доллар, спрогнозировала Наталья Мильчакова.

Позитивного мнения придерживается и Александр Бахтин. По его словам, до начала весны рубль способен закрепиться в диапазоне 85–90 за доллар.

Как долго доллар будет стоить дешевле 90 рублей

Рубль зафиксировался на отметке ниже 90 за «американца» еще в последние дни перед новогодними праздниками. При этом откат до 92 за доллар в первый торговый день, 3 января, происходил на фоне низких объемов торгов и отсутствия новостного фона, уточнил Николай Дудченко из «Финама». Вероятнее всего, движение носило чисто спекулятивный характер, ведь в дальнейшем нацвалюта продолжила постепенно укрепляться.

В целом уровень ниже 90 за доллар может считаться комфортным для рынка, отметил глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Такой курс способен сохраниться на несколько месяцев, колеблясь в диапазоне 87–91 за «американца», считает эксперт.

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— Рубль может находиться около сегодняшних уровней, по крайней мере, в I квартале 2024 года при условии, что мы не увидим в этот период обострения геополитических рисков либо серьезного повышения цен на нефть, — отметила Татьяна Симонова из General Invest.

На отметке 89,3 рубля за доллар находится «уровень поддержки» этой валютной пары, после прохождения которого участники рынка будут менее охотно покупать ее по более высокому курсу, добавил Николай Дудченко. После этого нацвалюта, возможно, начнет движение к отметке 87,8 за «американца».

Опыт последних месяцев показывает, что главный драйвер укрепления рубля — обязанность российских экспортеров продавать валютную выручку, считает экономист Константин Церазов. Мера способна удерживать курс нацвалюты к доллару в диапазоне 85–95, однако президент РФ Владимир Путин в декабре обозначил ее временный характер.

Срок действия требования заканчивается в апреле — после этого рубль может возобновить снижение и подняться выше 100 за доллар уже во II квартале, считает эксперт. С этим согласен директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин: по его словам, ближе к лету тренд на укрепление рубля утратит силу, а иностранные валюты пойдут в рост.