Новые приключения рубля: что будет с российской валютой в начале года

Последняя в этом году сессия на валютном рынке Московской биржи закрылась курсом 90,35 рубля за один доллар. В последние недели 2023-го рубль был необычно для этого года стабилен, колеблясь вокруг отметки в 90 рублей за доллар. Станет ли эта стабильность обычной в начале 2024 года или российскую валюту ждут новые пертурбации, выясняли «Известия» в очередном квартальном опросе отечественных аналитиков.

2023 год был крайне волатильным для отечественной валюты. В особенности это касается лета и первой половины осени, когда доллар пробил отметку в 100 рублей, а дневные скачки могли составлять 5–7 рублей. Какое-то время не помогало даже резкое увеличение ставки рефинансирования, и только после объявления о возвращении обязательной продажи валютной выручки этот порыв удалось сдержать. Постепенно курс начал стабилизироваться, и дневные скачки более чем на полтора рубля в ту или иную сторону стали редкостью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо продажи валютной выручки, повышения ставок и стабилизации мировых цен на нефть значительную роль в этом процессе сыграла и относительная твердость платежного баланса страны. Судя по всему, во внешней торговле России удалось нащупать новую точку равновесия, что благотворно сказалось и на валютном рынке.

Новый год предоставит для этого рынка новые вызовы. Банк России уже объявил о начале продажи валюты на общую сумму в 3,6 млрд рублей в период с 9 по 12 января. Разумеется, этот фактор не будет главным в следующем квартале, но определенный настрой он создать может. Эксперты рассказали «Известиям», что еще будет влиять на курс рубля в начале 2024-го.

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер»

В первую очередь на курс рубля будут влиять показатели внешней торговли и торгового баланса. Внешнеторговые индикаторы, в свою очередь, будут зависеть от объемов экспортных и импортных потоков. В отношении экспорта важным индикатором будет выступать динамика нефтяных котировок, которая влияет на объем нефтегазовых доходов. Вместе с тем остается важным вопрос о притоке твердой валюты, по мере того как Россия всё больше и больше переходит на расчет в рублях и валютах дружественных стран. В меньшей степени, по нашим оценкам, на курс рубля будет влиять жесткая денежно-кредитная политика и закупки валюты Банком России.

Мы полагаем, что в начале года курс национальной валюты будет более стабильным благодаря действию указа о репатриации валютной выручки экспортерами, высоким ставкам и возобновлению Банком России закупок валюты в рамках бюджетного правила. Ближе ко II кварталу мы ожидаем, что регулятор может приступить к смягчению монетарной политики, а также отменить указ об обязательной продаже выручки экспортерами, что приведет к ослаблению рубля. Таким образом, на конец I квартала мы ожидаем рубль на отметке 93 рубля за доллар, а к концу II квартала на уровне 101 рубля за доллар.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Дмитрий Александров, управляющий директор ИК «Иволга Капитал»

Ключевыми факторами влияния на рубль будут оставаться мировая конъюнктура цен на нефть, высокий уровень ключевой ставки, а также уровень валютного контроля со стороны государства. Цены на нефть напрямую влияют на объем валютной выручки, а значит, и на объем предложения иностранной валюты. Валютный контроль регулирует объем оттока капитала, это включает в себя и сделки по покупке активов уходящих из России иностранных компаний. Эти объемы сопоставимы с чистыми валютными притоками от операций, так что влияние на ценообразование курса совершенно прямое: запрет даже одной сделки по выкупу может привести к ослаблению рубля.

На мой взгляд, рубль будет оставаться относительно стабильным, я бы не ждал существенных провалов без форс-мажоров. Высокая ключевая ставка, а за I квартал она, скорее всего, в среднем останется на уровне 15–16%, будет сдерживать потребление населения и новые инвестиции, что будет поддерживать национальную валюту. Цены на нефть остаются на комфортных для бюджета уровнях.

Анатолий Трифонов, аналитик «БКС Мир инвестиций»

В I квартале рубль будет плавно укрепляться на фоне сокращения импорта и чистых продаж валюты от ЦБ. В начале года ожидаем доллар вблизи 91 рубля. Дополнительно рубль будет укрепляться на фоне ослабления доллара к другим валютам по мере смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Основное укрепление в следующем году, на наш взгляд, придется на первое полугодие 2024 года, далее курс стабилизируется вблизи 85 рублей за доллар.

При этом в случае реализации шоковых событий — в первую очередь это резкое ужесточение санкций — допускаем укрепление доллара выше 100 рублей, но оно, скорее всего будет краткосрочным. Власти сейчас обладают более гибким инструментарием для поддержки курса через ограничения на движения капитала. Полагаем, до выборов президента в марте резких валютных шоков ждать не стоит.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ

Ослабление рубля к доллару во многом было обусловлено высоким спросом россиян на дорогостоящие импортные товары длительного пользования. Из-за высокого спроса эти товары подорожали, а вместе с ними подорожал и импорт, так как компании покупают новые товары взамен проданных.

Стабилизировать ситуацию удалось повышением ключевой ставки (с июля по декабрь ЦБ в несколько этапов поднял ключевую ставку более чем в два раза: с 7,5 до 16% годовых) и введением принудительной продажи валютной выручки экспортерами.

В 2024 году мы продолжим наблюдать за динамикой торгового баланса, инфляции и ключевой ставки, ценами на нефть и прочие ресурсы, а также за изменениями в программе принудительной продажи валютной выручки. Все эти факторы будут влиять на курс рубля.

Мы ожидаем, что до конца I квартала курс доллара будет находиться в диапазоне 90–100 рублей, а затем допускаем постепенный рост до 100–110.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»

С начала 2024 года стабилизации курса рубля будут способствовать действия Центрального банка. По мнению руководства регулятора, если цена нефти будет на уровне $88–90 за баррель, он может перейти к чистым покупкам валюты. Однако начиная с января Центробанк будет продавать валюту. При стоимости российской нефти марки Urals на уровне $60 за баррель объем продаж может составить около 200 млрд рублей в месяц. Если стоимость нефти будет в районе $65–66 за баррель, то чистые продажи валюты составят около 120–130 млрд рублей в месяц. Продажа валюты со стороны ЦБ добавит ликвидности на внутренний рынок, и, следовательно, курс рубля станет более стабильным.

Комментируя текущий курс национальной валюты, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на значении указа о репатриации валютной выручки и временном характере данной меры. За неделю до этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что обязательства по продаже валютной выручки экспортеров постепенно будут сниматься, поскольку уже дали свой результат. Это означает, что стабильный рубль нужен только на ближайшие месяцы, а в дальнейшем специально удерживать его крепким никто не собирается. Минфину в следующем году нужно наполнять бюджет, а для этой цели благоприятен слабый курс национальной валюты.

Отрицательно на доходы госбюджета, а, следовательно, и на курс российской валюты влияют антироссийские санкции. Напомним, что 18 декабря страны ЕС согласовали уже 12-й пакет санкций. Самая важная роль в новых санкциях отведена совершенствованию контроля над соблюдением уже установленных ограничений, противодействию обходу санкций и закрытию возможных лазеек. Сообщается, что это коснется «теневого флота» России и потолка цен на нефть. Также вводятся ограничения на поставки алмазов, СУГ, чугуна и металлических изделий. На российский СПГ запрет пока не вводится. Недопоставки из-за этих санкций оцениваются примерно в $5 млрд в год. Этот пакет санкций достаточно долго согласовывался, и в основном он идет по пути уточнения и дополнения тех наиболее жестких ограничений, которые уже были приняты ранее.

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Параллельно с этим Америка вводит в действие меры усиленного контроля за транспортировкой черного золота. Данный шаг во многом пересекается с требованиями по 12-му пакету европейских санкций, в свою очередь предполагающих «усиленный обмен информацией», в том числе с применением автоматических систем слежения. Также США обещают введение вторичных санкций за помощь России в проведении платежей. Сложно сказать, насколько актуальна будет эта угроза для крупных банков Европы, ведь они уже более полутора лет не ведут дел с российскими банками, а разовые операции через посредников не имеют большого значения. В основном российские компании проводят платежи через арабские, китайские, индийские банки, смирившись со значительными комиссиями по конвертированию рублей в твердую валюту.

В своем последнем интервью глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России нужно готовиться к усилению санкционного давления на экономику. В этой связи еще в прошлом году регулятор подготовился к тому, что под ограничительные меры попадет Московская биржа. В случае введения санкций они отрежут площадку от возможности проводить операции в долларах, если санкции введут США, и евро, если их введет Евросоюз, что приведет к остановке биржевых валютных торгов в России.

При этом власти расширяют полномочия Банка России, что, вероятно, потребуется для удержания рубля в 2024 году в приемлемых границах. На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит Центробанку отключать от торгов, в том числе валютных, любого участника рынка. Сейчас регулятор может лишь полностью останавливать торги на любом рынке Московской биржи. Новые полномочия позволят Банку России оперативно отрезать неугодных трейдеров от торгов на срок до полугода на основании появления «угроз стабильности» рынка. Кроме того, Банк России сможет вмешиваться в работу центрального контрагента, меняя порядок расчетов или исполнение обязательств участниками рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков