30 друзей Мосбиржи: международные компании выходят на валютные торги в РФ

В процессе получения доступа к торгам валютой в России находятся более 30 банков и брокеров из дружественных стран, входящих в правительственный список. Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. В июле этого года вступил в силу закон, который разрешает допуск профучастников из дружественных государств к участию в торгах. В список, утвержденный кабмином, входит более 30 стран, в том числе из постсоветского пространства, Азии, Латинской Америки и не только. Эксперты считают, что начавшийся процесс выхода дружественных нерезидентов на валютные торги в России — важный шаг. И хотя на первых порах он не отразится на их объеме, но может стать переходным к покупке иностранцами ценных бумаг на нашем рынке.

Возвращение нерезидентов

Как пояснил «Известиям» Владимир Крекотень, основная цель выхода дружественных нерезидентов на валютные торги в России — возможность достаточно быстро обеспечить надежную конвертацию рублей в национальные валюты.

— Это важно, поскольку расчеты в долларах сегодня затруднены, — уточнил он.

С июля этого года вступил в силу закон, который предусматривает возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в России. Главная его цель — увеличить количество расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения в долларах и евро. Также задача состоит в том, чтобы формировались прямые котировки нацвалют дружественных стран к рублю.

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— Мы должны поддерживать те процессы, которые происходят в экономике, и в этом смысле сейчас полностью соответствуем текущим требованиям. Все новации способствуют тому, что мы будем иметь большую ликвидность в каждой из валют, чтобы обеспечить любые растущие потребности, — уточнил Владимир Крекотень в разговоре с «Известиями».

Как отмечалось в сопроводительных документах к законопроекту о допуске дружественных нерезидентов, потребность возникла из-за повышения интереса к операциям в тенге, юанях, турецких лирах, киргизских сомах, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и других валютах.

Действительно, как указывается в презентации Мосбиржи, обороты торгов национальными валютами на площадке в 2023 году увеличились в разы. В частности, рост по китайскому юаню за 11 месяцев этого года к аналогичному периоду прошлого — в четыре раза, казахстанскому тенге — в шесть раз, турецкой лире — в 10 раз, а к белорусскому рублю — в 12 раз. В октябре-ноябре 2023 года доля юаней в структуре валютного рынка «спот» Московской биржи составляла 43%, доллара — 32%.

Справка «Известий» В конце сентября правительство утвердило список дружественных стран, банки и брокеры из которых могут быть допущены к торгам на Мосбирже. В него вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

В начале пути

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что даже несколько десятков иностранных участников погоды на рынке пока не сделают, хотя их выход на российскую площадку уже хорошая новость.

— Это важная имиджевая история: нерезиденты рынку нужны как свидетельство нормализации отношений с инвесторами и как средство повысить ликвидность. В то же время их количество пока недостаточно, — прокомментировал президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

По его мнению, даже участие нескольких десятков из дружественных стран в объеме торгов будет незаметно.

— Хорошим показателем был бы объем торгов, приходящийся на нерезидентов, равный хотя бы 50% от всего объема и насыщенный несколькими крупными маркет-мейкерами. Это могло бы означать, что мы воссоздали необходимый рублю имидж и доверие к биржевым институтам, — отметил Геннадий Фофанов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

И эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что пока нерезиденты из дружественных стран не смогут заменить игроков из США и Европы, покинувших наш рынок.

— Они могут завести десятки, может, сотни миллионов долларов ежеквартально против десятков миллиардов от западных банков и фондов. Сам термин «нерезидент» всегда предполагал в первую очередь британский или американский капитал, которого много на всех развивающихся рынках и от движения которого зависят в том числе дружественные страны, — пояснил он.

Поэтому пока не стоит ожидать и существенного влияния новых участников на курс российской валюты.

— Они, вероятно, будут покупать рубли для разовых нужд, связанных с торговлей. Это может вызвать короткие всплески. Но не более того, — полагает Валерий Емельянов.

Аналогичного мнения придерживается и управляющий директор, руководитель группы рейтингов фининститутов АКРА Валерий Пивень: «На фоне общего объема операций с российской валютой, связанных, прежде всего, с товарными потоками, появление новых участников вряд ли будет очень заметно».

По крайней мере, на первых порах, подчеркнул он.

При этом, не сомневается Геннадий Фофанов, накапливать число нерезидентов на валютном рынке необходимо год за годом, и это кропотливая работа. Эксперт полагает, что участие в валютных торгах иностранных компаний — это первый шаг к тому, чтобы перейти к покупке и продаже ценных бумаг.